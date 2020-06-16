北京疫情20萬人去過新發地 擴大戰時狀態大清查

北京市中共官員表示，5月30日以來曾前往疫情起源的新發地批發市場者，約有近20萬人。目前全北京正安排以社區為單位的檢測，以找出可能的感染者。

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據中央社今天報道稱，20萬人去過新發地，北京擴大戰時狀態展開清查。據該報道，北京市新冠肺炎疫情升高，防疫措施大舉提升。其中，官方今天宣布全市進入“一級工作狀態”，豐台、門頭溝、大興3區更進入“戰時狀態”；全市已有23個街道及鄉鎮被列為疫情中高風險區。

北京市中共官員並表示，經清查，5月30日以來曾前往疫情起源的新發地批發市場者，約有近20萬人。目前全北京正安排以社區為單位的檢測，以找出可能的感染者。此外，全市小區、村出入口今天起進入24小時值守狀態。而新發地批發市場周邊，以及受波及的玉泉東市場周邊共21個小區，即日起進行封閉管理。

該報道綜合中國媒體消息，北京市自11日出現與新發地市場有關的第1名確診病例以來，到14日午夜12時止，確診病例已累計激增到79例，且均屬本土病例，震撼中國社會。在此之前，北京市曾標榜連續56天未再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土病例。目前這79名確診病例，全數集中在北京市地壇醫院接受治療。據官方資料，79例中有1例處於危重癥狀態，2例為重癥狀態，都在加護病房搶救中。其餘76例則為普通及輕癥狀態。

中共北京市委組織部部務委員徐穎表示，北京市今天起全面提升社區防控措施，全市所有社區、村都進入一級工作狀態，二級防控措施，三級應急響應，全數安排人員24小時值班，且恢復體溫檢測，並暫停開放文化、娛樂等室內活動場所。

據徐穎指出，自5月30日至今，曾前往新發地批發市場者多達近20萬人。目前，北京正以社區為單位就近安排核酸檢測，並進行居家觀察，設法調查這近20萬人的健康情況。