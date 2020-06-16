受疫情影響 北京出發的省際班線17日停運

6月16日，北京公聯長途四惠站發通知稱，受疫情影響，從17日起，暫停省際班線運營。北京六里橋長途汽車站及其它多個長途客運站均表示，明日起，大部分線路將停運。從首都機場出發的各條省際巴士線路，除燕郊線，其它均已暫停運營。

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北京省際客運信息網消息，6月16日，四惠站發布暫停營業的通知稱，因北京市連續出現中共肺炎病例，自6月17日起，公聯長途四惠站根據進站企業暫停班線車輛運營的申請，暫停省際班線運營；截止6月17日，公聯長途四惠站所有線路均已停運，所以車站也暫停營業。

北京省級客運信息網還披露，6月17日、18日從北京出發的客運班線已經停運，主要包括從北京開往承德、沽源、靈丘等方向。

此前，6月13日，豐台區新發地市場周邊的新發地長途客運站已停運。

新京報報導，六里橋長途汽車站表示，大部分線路將從6月17日起停運，今天（16日）只有少部分線路保持運營，其它多個長途客運站也表示部分線路已經停運。

報導還指，首都機場客運站消息，本來於6月16日開班的唐山班線，因疫情影響，延緩開線時間；赤峰、廊坊、保定班線也暫停營運，未恢復的班線繼續暫停運營。

也就是說，截至目前，除了燕郊線仍在運營外，從首都機場出發的各條省際巴士線路均已暫停運營。

而大興機場至唐山、廊坊班線停運；截至目前，大興機場至保定班線仍在運營。