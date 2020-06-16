孟晚舟或尋到美國"把柄" 新提抗引渡

中國華為首席財務官(CFO)孟晚舟向加拿大一家法院提出新論據以反對被引渡至美國。孟晚舟2013年在香港對一名滙豐銀行家的PPT演示被作為針對她的關鍵證據。孟晚舟的律師團隊還表示，美國稱滙豐向華為提供的9億美元信貸便利，這筆交易根本不存在。中國外交部新聞發言人趙立堅將孟晚舟被逮捕指控是嚴重的政治事件。

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據路透社報道，華為CFO孟晚舟向加拿大法院提出新論據以反對被引渡。加拿大司法周一公布的法庭文件顯示，華為首席財務官(CFO)孟晚舟向加拿大一家法院提出新論據以反對被引渡至美國。孟晚舟的律師團隊稱，美國向加拿大提交的證據“充滿了故意和魯莽的錯誤”，侵犯了孟晚舟的權利。

加拿大於2018年12月1日在美國的要求下逮捕孟晚舟。她被指控銀行欺詐，以及在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐控股。孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒。逮捕孟晚舟令中國與美國和加拿大的關係變得緊張。

據該報道，孟晚舟2013年在香港對一名滙豐銀行家的PPT演示被作為針對她的關鍵證據。在這次演示中，孟晚舟稱，在伊朗運營的Skycom Tech Co Ltd是“華為的業務夥伴”，而美國稱該公司是華為的非正式子公司。孟晚舟的律師辯稱，檢方忽略了孟晚舟在演示中就華為在伊朗業務運營的關鍵披露，Skycom在伊朗就銷售和服務與華為展開合作。律師稱，如果不披露這些信息，美國對該PPT演示的總結存在“嚴重誤導”。

據該報道，孟晚舟的律師還指出，該案稱只有“低級別”滙豐員工知道華為和Skycom的關係。孟晚舟的律師稱，滙豐管理層不知道二者的關係令人難以置信，因為華為是滙豐的最大客戶之一。她的律師團隊還表示，美國稱滙豐向華為提供的9億美元信貸便利，這筆交易根本不存在。此外，律師團隊稱，這筆信貸資金華為從未提取，並於2017年6月取消。

不列顛哥倫比亞省高等法院法官Heather Holmes周一在案例會議中表示，她希望全面了解美國這起案件，然後再考慮孟晚舟提出的她在被捕時權利受到侵犯。

路透社說，美國檢方發言人未予置評。加拿大司法部長發言人也未置評，因該案仍待法庭審理。

據滙豐發言人Rob Sherman表示，“我們不是此案的當事方，因此我們不適合對任何特定證據發表評論。”

據該報道，上周五公布的法院文件顯示，在加拿大應美國引渡要求、在溫哥華逮捕華為創辦人任正非的女兒孟晚舟之前，加拿大的情報機構就已經發出警告，稱此舉將激起全球衝擊波，並嚴重影響與中國間的關係。中國外交部新聞發言人趙立堅周一回應稱，孟晚舟事件充分暴露了美國蓄意打壓中國高技術企業和華為的政治圖謀，加拿大扮演了美方“幫兇”的角色。