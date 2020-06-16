新冠肺炎中國新報40例北京又累增106例

中國國家衛生健康委員今天公布，6月15日全國報告新增確診病例40例，其中本土病例32例中，北京27例，最近五日累計確診病例數已達到106例。

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據路透社今天消息，6月15日中國大陸新增新冠肺炎確診病例40例，北京新增27例本土近五日累計106例。

根據中國國家衛生健康委員周二公布，6月15日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例40例，其中境外輸入病例8例（上海3例，廣東3例，內蒙古1例，遼寧1例）；本土病例32例中，北京27例，最近五日累計確診病例數已達到106例，其他為河北4例，四川1例，當日無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例1例（在上海），本土病例2例（均在北京）。

截至6月15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例210例（其中重症病例5例），累計治癒出院病例78,377例，累計死亡病例4,634例，累計報告確診病例83,221例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者753,836人，尚在醫學觀察的密切接觸者4,340人。

據路透社，累計收到香港1,112例（出院1067例，死亡4例），澳門45例（出院45例）。