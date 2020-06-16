美國又允許美企與華為在5G標準設置方面合作

美國官方消息說，美國將修改對美國企業與中國華為展開生意往來的禁令，允許他們在下一代5G網絡標準設置方面與華為合作。美國的立場改變，引發議論。有評論說，美國醞釀讓美國企業更好與中國企業競爭。

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據路透社報道稱，美國周一表示將修改對美國企業與中國華為展開生意往來的禁令，允許他們在下一代5G網絡標準設置方面與華為合作。路透社援引消息人士稱，美國商務部和其他部門簽署了這項規則修改，等待在聯邦公報中發布。該規定最早將於周二發表。美國商務部長羅斯在聲明中向路透社證實，該部門正在採取行動。

據美國商務部長羅斯說，“美國不會放棄全球創新領導者的地位，”羅斯稱，“商務部致力於通過鼓勵美國業者全面採用和提倡美國技術成為國際標準，來保護美國國家安全和對外政策利益。”

商務部於周一稍晚公布了這一舉措，指出美國參與標準制定“影響到5G、自動駕駛汽車、人工智能和其他尖端技術的未來。”

在電信產業，5G網絡料將支持從高速視頻傳輸到自動駕駛汽車等方方面面的設備。

路透社說，華為發言人Michelle Zhou未立即置評。

去年，美國商務部將華為列入所謂的“實體清單”，以國家安全為由限制向該公司出售美國商品和技術。業界及政府官員表示，這項規則調整不應被視為美國反對華為的決心有所減弱。他們稱，把華為列入實體名單一事使美國在標準設置方面居於劣勢。而標準制定是各家企業產品開發規格的依循，以便使不同廠商生產的設備能夠一起運作。由於美國企業不確定當局允許他們分享何種技術或者訊息，所以一些美企的工程師減少參與標準制定，這反而使華為擁有更大話語權。

一位聽取簡報的人士說，這項新規是為了回應美國企業和議員的相關疑慮。