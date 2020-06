美眾院共和黨公布首份新冠病毒調查報告 指控中國隱匿疫情

美國國會眾議院外交事務委員會共和黨人針對新冠病毒起源及爆發過程公布階段性的初步調查報告,內容按照時間線詳細列舉自2019年12月底以來有關新冠病毒疫情的重要事件,並說明中國共產黨政府如何隱匿新冠病毒疾病(Covid-19)信息以及世界衛生組織在其中所扮演的角色和功能。報告呼籲對中共早期隱瞞疫情的行為展開國際調查,並要求世衛組織總幹事辭職。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音今天報道稱,美眾院共和黨公布首份新冠病毒調查報告,詳述中共隱匿疫情。

眾議院外交事務委員會首席共和黨成員麥考爾(Rep. Michael McCaul, R-TX)為眾議院中國工作組主席。他所率領的調查小組星期一(6月15日)發表了《關於Covid-19全球大流行病起源包括中共與世衛組織角色問題的少數黨中期報告》(The Interim Minority Report on Origins of COVID-19 Global Pandemic including the Roles of the CCP and WHO)。

據來自德克薩斯州的麥考爾眾議員在聲明中說。“幾個月來的調查清晰地顯現,中國共產黨對新冠病毒、特別是在疫情爆發初期時的掩蓋,在讓原本可能是一場地方流行病轉變為一場全球大流行病的過程中起了重大作用。”

這項初步調查結果可被視為是美國議員們呼籲就新冠病毒疫情大流行病展開調查以來由國會方面出台的首份官方報告。作為持續進行的調查工作的一部分,這份長達50頁的中期報告側重於新冠病毒大流行早期階段,也就是2020年1月23日前世界衛生組織宣布新冠病毒疫情為國際關注的突發公共衛生事件之前所發生的相關事件。

美國之音說,報告顯示中國從未正式向世衛組織通報疫情。

報告首先提到,中國當局確認的最早病例可追溯至2019年11月17日,隨後幾周,每天都出現1至5例的新病例報告。2019年12月16日,一名65歲男子因發燒和肺部感染被送往武漢市中心醫院,在使用抗生素和抗流感藥物後,這名男子的病情沒有出現好轉。後來發現這名男子在武漢華南海鮮市場工作。報告說,在接下來的數天內,武漢各地醫院開始出現數十例類似癥狀的疾病。截止12月20日為止,感染人數達到至少60人,其中包括在華南海鮮市場工作的人的家屬,這些親屬與市場工作的人有密切接觸但本身並未直接接觸市場。報告指出,這顯示為病毒人傳人的早期跡象。

12月25日為止,武漢兩間不同醫院的醫護人員在感染病毒後接受隔離治療。報告提到,這是病毒人傳人的第二個明確跡象。

報告指出,12月27日,武漢的醫院和衛生官員收到當地一家處理病患樣本的實驗室通知,稱這種疾病是由一種新的冠狀病毒株所引起的,而這種冠狀病毒的基因與導致2003年SARS大流行的病毒株相似度高達87%。

報告接著說,三天後,武漢市中心醫院急診科醫生艾芬收到了實驗室的檢測結果,確認為“SARS冠狀病毒”。於是艾芬醫生通知醫院主管,並將報告結果提供給醫院的公共衛生部。

報告說,在同一家醫院任職的李文亮醫生得知消息後,在微信群組中告知友人“華南水果海鮮市場確診了7例SARS。”

12月31日,中國媒體關於爆發非典肺炎的報道開始出現在網上。其中一篇報道的機器翻譯被全球電子新興傳染病疫情通報系統Pro-MED偵測到。

據報告指出,根據世衛組織緊急項目執行主任瑞恩醫生(Dr. Michael Ryan)的說法,這則出現在全球電子新興傳染病疫情通報系統Pro-MED的通知是世界衛生組織得知武漢疫情爆發的信息來源。世衛組織日內瓦總部隨後指示該組織中國辦事處尋求中國政府協助對有關信息進行核實。

報告繼續指出,儘管中國公開聲稱有向世衛組織及時通報了疫情,但中國政府實際上從未正式向世界衛生組織通報武漢爆發的疫情,也未在疫情初期向世衛組織提供相關信息,這已違反了世衛組織的《國際衛生條例》。

根據《國際衛生條例》,各國必須向世衛組織報告本國內新出現的疾病。

報告指責世衛組織忽視病毒人傳人警告、延緩宣布國際關注突發公衛事件。

根據眾議院共和黨人公布的這份調查報告,世衛組織一直到今年1月4日才公布其對武漢爆發疫情所掌握的資訊。同一天,香港大學感染及傳染病中心總監何柏良也公開警示,病毒在人際間傳播的可能性很高。不過,近10天後,直到1月13日泰國出現首宗中國境外確診病例,世界衛生組織才表示“有可能存在有限的人傳人……但現在非常清楚的是,我們沒有看到持續的人傳人。”世衛組織官方推特更在同一天說,“中國當局沒有發現明確證據顯示病毒會人傳人。”

據該報道,國會共和黨人的報告還發現,1月20和21日,世衛組織在中國當地的辦事處和西太平洋區域辦事處赴武漢進行了實地考察。兩天的訪問結束後,世衛組織總幹事譚德塞博士(Dr. Tedros Adhanom)最後決定不宣布疫情為“國際關注的突發公共衛生事件”,並稱“這是中國的緊急情況,但尚未成為全球衛生緊急情況。目前,沒有證據表明在中國以外的地方存在人傳人現象。”

報告說,隨後幾天,法國、澳大利亞和加拿大陸續傳出首起病例。1月28日,世衛組織總幹事譚德塞到北京進行訪問,並讚揚中國共產黨對疫情的處理,稱“中國展現出透明度,包括分享病毒數據和基因序列。”但是報告指出,來自中國的有關病毒信息並非公開講話,是由一名中國研究人員在網上泄漏後而流傳開來。這名研究人員也隨後遭到懲罰。

兩天後,1月30日,譚德塞才召開緊急會議,宣布新冠病毒疫情為“國際關注的突發公共衛生事件”。此時,全球已有近1萬個確診病例,其中包括83起分布在18個中國以外的國家。

美國之音說,美國也在1月30日這一天確認了第一宗人傳人的病例。

報告還提到了武漢病毒研究所所引發的安全疑慮。報告說,雖然武漢病毒研究所在許多關於新冠肺炎起源的討論中時常被提及,但科學界和情報界目前的廣泛共識是,新冠病毒的起源屬於自然產生。

不過,報告說,沒有“零號病人”的流行病學數據和實驗室樣本被銷毀等問題,讓研究人員可能永遠無法得知病毒的鵲起源頭。報告建議,謹慎的做法是針對武漢病毒研究所目前已知的情況,包括其20個實驗室進行病毒研究。

隨着武漢病毒研究所成為新聞焦點的同時,有關這間實驗室的安全規範和標準也引起各界質疑。據報道,2018年美國國務院發過至少兩封有關武漢病毒研究所擔憂的電報。這兩封電報分別來自美國駐北京大使館和武漢總領事館的國務院人員,重點均與武漢病毒研究所的安全和管理是否嚴謹相關。

眾議院共和黨人公布的報告提到,長期研究蝙蝠和冠狀病毒的武漢病毒所研究員石正麗也曾提及對實驗室安全的擔憂。報告引述石正麗在一次採訪中講述她是如何重新檢查自己實驗室多年來的記錄,以檢查材料是否有處理不當的。她還將收集到的冠狀病毒樣本與導致新冠病毒疫情的薩斯病毒樣本進行了比對。報告提到,石正麗表示,在完成審查後並未能找到對應匹配結果後,她感到鬆了一口氣。

據報告說,“有鑒於中國共產黨拒絕分享武漢病毒研究所和中國其他地方的樣本,國際社會也無從對石正麗的說辭進行核查。”

報告表示,雖然目前仍無法證明正在進行的大流行病是否為實驗室流出(意外或非意外)的結果,但石正麗曾對於實驗室的安全問題有所質疑這件事本身就令人感到擔憂。

據報告尾聲提出三點建議,包括撤換世界衛生組織領導人、針對中國共產黨在大流行爆發初期隱匿信息的行為展開國際調查以及改革《國際衛生條例》。