蓬楊周三密談前美媒諷刺習近平吞噬香港當生日蛋糕

美國CNN有線新聞網絡以及路透社相繼報道，美國國務卿蓬佩奧與中共中央外事辦主任楊潔篪將在夏威夷舉行會談。路透社的報道指，兩人的會談將在美東時間星期三舉行，蓬佩奧則在星期二動身離開華盛頓前赴夏威夷。

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在此同時，美國新聞周刊（Newsweek）今期趁着中共總書記習近平慶生，封面以漫畫方式諷刺習大口吞噬香港作為他的慶生蛋糕（見圖）。

有關今次蓬、楊會談的報道，CNN指，雙方將討論多項議題，會談可能在希卡姆空軍基地（Hickham AFB）舉行。消息指，蓬佩奧只會逗留24小時。消息人士沒有透露蓬佩奧將會見哪些中國官員，亦沒計畫帶記者隨行，美國國務院拒絕評論有關報道。

路透社的報道則引述一名外交界人士指出，蓬佩奧將在本周在夏威夷的希卡姆基地與一支中國代表團進行磋商，討論雙邊所關注的議題。

報道又指，這是蓬佩奧與楊潔篪在4月15日通電話討論新冠狀病毒疫情之後，兩人首次已知的接觸。消息來源指雙方將討論疫情、軍售、貿易、香港、北韓以及雙方最近互逐記者出境的問題。

在此同時，昨日適逢是中國領導人習近平的生日，央視聯播並沒有提到習生日，但中共中央黨校機關報學習時報則以“習近平新時代中國特色社會主義思想是21世紀馬克思主義”為題，全面吹捧習近平，認為習“為解決人類面臨的共同難題提供了中國方案”。

然而在美國最新一期的新聞周刊則大肆“贈慶”，封面以“香港已死”為題，副題是“北京狼吞虎咽領土上的自由，下一個地方是誰？”並配以一張習在餐桌上切割及進食香港的漫畫。內文以14版探討一國兩制及港版國安法，直斥在習極權下“無人可向北京說不”，導致香港死亡。

新聞周刊內文的插圖顯示，習近平在吞噬了香港這塊生日蛋糕，餐桌旁邊的碟子上插了一根中華民國青天白日的旗幟，意思是今日中共把香港吞了下肚之後，下一個就會輪到台灣，而台灣旁邊的碟子因為被蓋子罩住，北京下一個吞噬的目標是誰，讀者只能自行猜測了。