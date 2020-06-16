面對推遲首站競選集會的建議，特朗普揚言要將集會規模擴大三倍

美國總統特朗普不顧多方呼籲，堅持在本周末-6月20日舉行首場競選集會，集會地點為俄克拉荷馬州的塔爾薩。由於美國新冠疫情局勢尚不穩定，塔爾薩市衛生部門負責人及媒體紛紛強烈要求特朗普推遲競選集會。然而，美國總統卻在白宮向記者表示：目前集會地點共有2萬2千個座位，但還可以考慮同時利用附近可容納4萬人的會議廳。

廣告 繼續瀏覽後續

俄克拉荷馬州第二大報紙《塔爾薩世界報》 （Tulsa World）周一發表社評指出：鑒於疫情現狀，在一個封閉場所集會帶來的健康風險極大。現在不是舉行集會的合適時間，塔爾薩也不是特朗普召集集會的合適地點。

據報道，俄克拉荷馬州和塔爾薩市雖然已恢復了商業運作，但新冠病毒仍在繼續傳播。至上周六，俄克拉荷馬州共有 8千多人感染，其中225人為當天24小時之內的感染人數，創下該州新紀錄。

總統競選團隊告知所有參加集會人員，必須簽署一份聲明，表示：如果在集會期間感染病毒，將放棄追究責任、不予任何指控。

特朗普在俄克拉荷馬州的這次首場競選集會，原本預定於本月19日舉行，但是6月19日為廢除奴隸制紀念日。為了表示對此一日期及其所具有的象徵意義的尊重，美國總統決定將集會日期推遲一天。

然而，在經歷了喬治-弗洛伊德在警察暴力執法事件中死亡、以及隨後引發的大規模的反種族歧視、反警察暴力的示威遊行之後，選擇在塔爾薩召集首戰競選集會本身，就可被視為一種挑釁行為。因為塔爾薩曾在1921年成為美國歷史上最嚴重的種族騷亂的發生地。

當地媒體擔心：特朗普的到來極有可能引發抗議遊行，而示威活動則有可能引發暴力。