中印邊境烽煙 習近平與莫迪沉默 印急催莫迪表態壓力巨大

中國與印度在邊界爆發衝突，造成至少20名印度士兵喪生後，印度舉國上下急切等待總理莫迪對此事的回應，印度媒體充斥憤怒情緒，莫迪的政壇對手強力抨擊他的沉默態度。這是莫迪自2014年上台以來最大的外交政策挑戰，而過去一天要求採取行動的呼聲越來越高。中國今天說，事件責任不在中國一方。

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據路透社今天報道稱，中印邊界爆發流血衝突，印度總理莫迪面臨明確表態的巨大壓力。印度舉國上下急切等待總理莫迪對此事的回應，印度媒體充斥憤怒情緒，莫迪的政壇對手強力抨擊他的沉默態度。

據中國外交部證實，周一在兩國有爭議的喜馬拉雅邊界，雙方邊防人員發生“嚴重肢體衝突”。

根據印度官員表示，在加勒萬河谷的衝突過程中並未開火，但印度士兵遭到棍棒及石塊攻擊。

印度外交部表示雙方都有人員傷亡，但中國迄今尚未透露任何傷亡情況。

路透社說，周二晚些時候，莫迪與國防部長、外交部長和軍事首腦召開會議，但他還沒有就這場1967年以來最嚴重的衝突發表公開講話。

這是莫迪自2014年上台以來最大的外交政策挑戰，而過去一天要求採取行動的呼聲越來越高。

據中國外交部今天周三表示，此次事件發生在實控線中方一側，責任不在中方，中方已向印方提出強烈抗議和嚴正交涉，鄭重要求印方不得越線活動或者挑釁滋事。並稱中印雙方將通過外交和軍事渠道就解決有關問題進行密切溝通。