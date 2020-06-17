中印邊境誰入侵誰打死人? 北京與新德里互責

印度外交部周二表示，中印在兩國有爭議的邊界發生的、導致三名印度軍官和士兵死亡的衝突，是北京方面試圖“單方面改變邊界現狀”的結果。但是，中國西部戰區新聞發言人張水利大校周二晚間就中國印度邊防衝突表示，中方要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。

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據路透社報道稱，中國西部戰區發言人稱中方要求印度嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁行動。中國中央軍委機關報《解放軍報》官方微博援引張水利就中印邊防人員位加勒萬河谷地區衝突對外發表的聲明稱，6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，"印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡"。

據張水利指出，“加勒萬河谷地區主權歷來屬我。印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識”。

中印在喜馬拉雅山脈西部的加勒萬河谷(Galwan valley)處於對峙狀態已有數周時間，雙方均指責對方非法越界。印度軍方周二表示，中印在兩國有爭議的邊界發生一場激烈衝突，造成印度一名軍官及兩名士兵喪生，雙方均有傷亡， "雙方高級別軍官目前正在當地會晤以緩和局勢。”

中國外交部周二呼籲印度不要採取單方面行動，挑起事端。

印度外交部則稱中國試圖單方面改變雙方有爭議邊界的現狀。據印度外交部官方發言人Anurag Sriastava在一份聲明中表示，如果中國遵循此前達成的緩和緊張局勢的協議，雙方遭受的傷亡本可避免。

據印度軍方周二表示，20名印度士兵在與中國軍隊在一個有爭議的邊界地點發生的衝突中喪生。

據路透社指，這是53年來中印這兩個擁有核武器的鄰國之間第一次發生導致傷亡的衝突。兩國在喜馬拉雅山脈西部處於對峙狀態已經有數周時間，但之前並未出現傷亡。