中印邊境 解放軍可數小時內投送數千傘兵

經過幾輪談判之後，中印邊境再次發生衝突。消息稱，雙方多名士兵在6月15日的衝突中死亡。對此，中國軍方媒體次日在頭版刊發了一則重要消息，引發了外界關注。解放軍報稱，幾千名傘兵、數百台裝備和戰訓物資數小時內就完成了機動轉場。

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據香港01 今天報道說，中印衝突兩軍多人傷亡，解放軍報指：可數小時內投送數千傘兵。

《解放軍報》6月16日頭版刊發《空地同步 奔赴高原》一文。文章透露，前不久，空降兵某旅依託社會運力資源，通過民航、鐵路、物流等多種方式，將人員物資和武器裝備整建制投送至數千公里外的高原駐訓場，檢驗了部隊跨區兵力投送新模式。幾千名傘兵、數百台裝備和戰訓物資數小時內就完成了機動轉場。報道指出，以往部隊組織機動轉場，多採取摩托化機動和鐵路輸送相結合的方式，實施整建制兵力投送需多梯隊多批次數天時間才能完成輸送，一定程度上影響了兵力投送效率，不利於部隊快速跨域機動和短時間內形成作戰能力。

據該報道，事實上，解放軍此前已經意識到軍地聯合在兵力機動方面的重要作用，並已經在該領域有所嘗試。

2019年9月，《中國國防報》披露，空軍與5間地方物流公司簽署《軍民融合戰略合作協議》。2018年10月，《解放軍報》刊文指出，西部戰區空軍駐訓部隊與高原機場航站建立協作機制，初步實現了軍地保障信息利用一體化、保障力量運用一體化。按照這一模式，軍地攜手完成了邊境空中封鎖、高原陌生地域實彈實投等重大保障任務。

據該報道稱，值得注意的是，關於近期解放軍空降兵整建制、遠距離、短時間機動投送的新聞，中方軍媒這些天密集披露。此前5月底，中國空軍新聞網轉載刊發消息稱，空降兵某旅幾小時內將人員物資和武器裝備投送至數千公里外的西北高原某地域，部隊整建制抵達時間較以往明顯縮短。6月7日，《解放軍報》微博轉載播發中國央視軍事視頻《從湖北出發！空軍整建制兵力投送》，視頻披露了整個投送過程。此外，解放軍西藏軍區近期還在高原密集組織演訓，涉及多個軍兵種、涵蓋多領域科目。

香港01說，據了解，今次中印邊境衝突中，印度一方至少有20人死亡，與此同時中國一方亦有不少傷亡。印媒《Times Now》引述政府消息人士稱，印方情報顯示，共有43名解放軍受重傷或死亡。