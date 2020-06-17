中國海警船連續65天在“釣魚島毗鄰區”航行 日本抗議

位於日本那霸市的第11管區海上保安本部6月17日宣布，中國公用船在釣魚島（日本稱尖閣諸島）的毗鄰區，也就是日本認為是領海的海域外側約22公里以內，從4月14日開始連續65日航行，為2012年日本將該群島國有化以後最多。

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中國公用船海警船從4月14日開始航行，17日午前日本方面又發現了中國海警船四艘，其中1艘搭載有類似機關炮的裝備。巡邏船警告其勿靠近日本認為是領海的海域，而在2019年4月12日到6月14日，曾連續航行64天。

今年以來進入日本認為是領海的海域為11次，共40艘。最近的一次是6月8日上午10點15分左右開始，4艘中國海警局船隻相繼駛入該海域，航行約1個半小時後駛出，進入外側的毗連區。這是繼5月10日後中國公務船再度駛入釣魚島附近日本認為是領海的海域，為今年第11天。

日本官房長官菅義偉在6月16日的記者會上指出：這是極其遺憾的，海上保安廳的巡視船已經多次警告，我國也通過外交途徑多次強烈抗議。

菅義偉指出：我國在堅決守衛我國固有的領土和領海的基礎上，嚴陣以待，對尖閣諸島周邊進行萬無一失的警戒監視，以毅然而冷靜的態度對應中國方面的行動。

日本有政府高官指出：在對應新型冠狀病毒的時期，中國持續嘗試改變現狀，圖謀把對該群島的實際統治變成既成事實。