中國疾控中心主任推測北京新疫情的出現要提前推一個月

中國疾控中心主任高福表示，北京這場疫情很可能不是6月初、5月底才出現的，很可能要提前推一個月。但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表達了不同觀點。

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據財新網報道，6月16日，全國政協在上海就完善重大疫情防控機制開展專題調研，在這次會上，高福作出上述表述。

但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友6月15日晚在接受央視《新聞1+1》專訪時表達了不同觀點。關於北京這次疫情是何時開始的問題，吳尊友當時表示，現在還不是很確定，不過，“從目前發現的病例來看，他們暴露的時間、出現感染的時間最早應該在5月底前後。”

吳尊友認為，北京市的疫情應該是在早期就被及時發現了，其依據包括：第一，幾乎所有的病例都指向一個來源——新發地市場，說明它還在早期，沒有造成廣泛的傳播；另外，目前從北京的病例特徵來看，還沒有觀察到明顯的家庭聚集性傳播，也沒有觀察到病人就診在醫院發生交叉傳播。

吳尊友此前也表示，北京這次新發地市場的疫情和當初在武漢華南海鮮市場出現的疫情，都發生在農貿、海鮮市場，有一定的相似性，“這裡有沒有共同的規律，我們也在思考、分析、探索。這一類的市場，有一個特點就是，潮濕、陰冷的地方可能適合病毒生存。”