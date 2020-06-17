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傳解放軍中印邊境死40人 遭指或怕丟臉不敢公布?

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圖為中國解放軍儀仗隊一名士兵在歡迎莫桑比克總統訪華檢閱儀仗隊儀式中
圖為中國解放軍儀仗隊一名士兵在歡迎莫桑比克總統訪華檢閱儀仗隊儀式中 路透社照片
作者： 小山

印度與中國軍隊15日晚間在喜馬拉雅山脈的兩國爭議邊界、印度拉達克地區加萬谷爆發暴力衝突，印度20名官兵在衝突中死亡；雖然印度軍方說，雙方都未開槍，中國解放軍西部戰區發言人張水利譴責印軍違背承諾，越過實控線蓄意發動挑釁攻擊，造成人員傷亡，不過他未說明解放軍傷亡情況。美國媒體透露中國解放軍或有43人死亡。

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據世界日報今天報道稱，怕丟臉不敢公布？中印邊界衝突傳解放軍近40人喪生。

印度與中國軍隊15日晚間在喜馬拉雅山脈的兩國爭議邊界、印度拉達克地區加萬谷爆發暴力衝突。該報道引述美聯社消息，這是解放軍1975年在印度阿魯納恰爾邦伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，中印第一起致命衝突。

據印度軍方16日說，雙方15日晚間在加萬谷發生“暴力對峙”事件，“雙方都有人員死亡”，印度有一名軍官和兩名士兵喪生，印中軍方高層正在開會以緩和局勢。美國新聞與世界報導16日報導，美國情報說中方有35人喪生，其中包括一名高階軍官；匿名人士告訴印度時報有43名中國軍人死亡。

該報道指，中國或因為怕丟臉，沒有公布傷亡人數。

據該報道，有消息指該印度軍官軍銜為上校；當天稍晚，印度軍方在一份聲明中稱，在一名軍官和兩名士兵稍早死亡後，又有17名印度士兵傷重不治。聲明還說，印、中軍隊已從發生衝突的拉達克地區加萬谷附近撤離。

世界日報說，中國外交部發言人趙立堅則指控印度軍隊在邊境發動“挑釁攻擊”，導致雙方發生“嚴重肢體衝突”，但未說明中方傷亡數字。北京“環球時報”總編輯胡錫進發文稱，中方也有人傷亡。網絡一度出現一則貼文，指中共軍隊在這場衝突中有5人死亡、11人受傷，但這一數字未獲官方確認，貼文後來遭網管刪除。

美聯社據印度官員說法報導，中印軍隊未開槍，雙方用棍棒或徒手搏鬥互擲石塊，導致傷亡。據消息說，為避免擦槍走火引發戰爭，中印軍人在邊境發生衝突時，都是先相互推擠，逐漸演變成互擲石塊或以木棍攻擊對方，而且發生過不只一次。

中印關係最近再度緊繃，原因是自5月初開始，解放軍進入印度控制的拉達克地區，在三處地點紮營及設立崗哨。印度官員說，解放軍無視他們多次口頭警告，還多次舉行操演高呼口號，雙方發生丟石頭及鬥毆；經多次會商，雙方同意部隊各自後撤兩公里。

該報道稱，中印上一次的嚴重衝突發生於2017年，中方在中印及不丹三國交界處的洞朗地區修築道路，印度軍隊以“支持不丹主權”越界阻止工程，對峙達73天，最後透過外交管道平息。正如該地區其他國家一樣，印度對中國的崛起感到不安。近年來，印度越來越靠近美國，部分原因是他們都對中國日益增長的影響力感到擔憂。

據上個月，美國總統特朗普表示，他願出面調解印度和中國的邊界爭端。但兩國都未接受這一提議。

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