傳解放軍中印邊境死40人 遭指或怕丟臉不敢公布?

印度與中國軍隊15日晚間在喜馬拉雅山脈的兩國爭議邊界、印度拉達克地區加萬谷爆發暴力衝突，印度20名官兵在衝突中死亡；雖然印度軍方說，雙方都未開槍，中國解放軍西部戰區發言人張水利譴責印軍違背承諾，越過實控線蓄意發動挑釁攻擊，造成人員傷亡，不過他未說明解放軍傷亡情況。美國媒體透露中國解放軍或有43人死亡。

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據世界日報今天報道稱，怕丟臉不敢公布？中印邊界衝突傳解放軍近40人喪生。

印度與中國軍隊15日晚間在喜馬拉雅山脈的兩國爭議邊界、印度拉達克地區加萬谷爆發暴力衝突。該報道引述美聯社消息，這是解放軍1975年在印度阿魯納恰爾邦伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，中印第一起致命衝突。

據印度軍方16日說，雙方15日晚間在加萬谷發生“暴力對峙”事件，“雙方都有人員死亡”，印度有一名軍官和兩名士兵喪生，印中軍方高層正在開會以緩和局勢。美國新聞與世界報導16日報導，美國情報說中方有35人喪生，其中包括一名高階軍官；匿名人士告訴印度時報有43名中國軍人死亡。

該報道指，中國或因為怕丟臉，沒有公布傷亡人數。

據該報道，有消息指該印度軍官軍銜為上校；當天稍晚，印度軍方在一份聲明中稱，在一名軍官和兩名士兵稍早死亡後，又有17名印度士兵傷重不治。聲明還說，印、中軍隊已從發生衝突的拉達克地區加萬谷附近撤離。

世界日報說，中國外交部發言人趙立堅則指控印度軍隊在邊境發動“挑釁攻擊”，導致雙方發生“嚴重肢體衝突”，但未說明中方傷亡數字。北京“環球時報”總編輯胡錫進發文稱，中方也有人傷亡。網絡一度出現一則貼文，指中共軍隊在這場衝突中有5人死亡、11人受傷，但這一數字未獲官方確認，貼文後來遭網管刪除。

美聯社據印度官員說法報導，中印軍隊未開槍，雙方用棍棒或徒手搏鬥互擲石塊，導致傷亡。據消息說，為避免擦槍走火引發戰爭，中印軍人在邊境發生衝突時，都是先相互推擠，逐漸演變成互擲石塊或以木棍攻擊對方，而且發生過不只一次。

中印關係最近再度緊繃，原因是自5月初開始，解放軍進入印度控制的拉達克地區，在三處地點紮營及設立崗哨。印度官員說，解放軍無視他們多次口頭警告，還多次舉行操演高呼口號，雙方發生丟石頭及鬥毆；經多次會商，雙方同意部隊各自後撤兩公里。

該報道稱，中印上一次的嚴重衝突發生於2017年，中方在中印及不丹三國交界處的洞朗地區修築道路，印度軍隊以“支持不丹主權”越界阻止工程，對峙達73天，最後透過外交管道平息。正如該地區其他國家一樣，印度對中國的崛起感到不安。近年來，印度越來越靠近美國，部分原因是他們都對中國日益增長的影響力感到擔憂。

據上個月，美國總統特朗普表示，他願出面調解印度和中國的邊界爭端。但兩國都未接受這一提議。