全球競爭力報告香港跌三級港府竟說所以“國安法必須”

香港在國際上的經濟評級，又一次被調低。瑞士洛桑管理學院（IMD）16日公布2020全球競爭力報告，香港由去年的第2名，下跌至第5位。報告指出，下跌主要是因為經濟表現下跌、香港社會狀況不穩、中國經濟影響，而是次評分未有牽涉過去幾個月發生的疫情及國安法立法事件。

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港府發言人漏夜回應有關的報告時竟然說，由此足可證明制定國安法“既是重要、也是必須和迫切的”。

洛桑學院的排名乃根據四大因素釐定，包括經濟表現、政府效率、營商效率及基建。香港於“經濟表現”方面排名急跌，由去年全球第10位，跌至今年28位。“政府效率”及“營商效率”分別維持全球排名第1及第2，“基建”排名由22升至14。

港府發言人說：“要讓香港充分發揮自身競爭優勢，治安和社會穩定至關重要。全國人民代表大會根據中華人民共和國憲法和基本法決定從國家層面建立和完善香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，既是重要，也是必須和迫切的。這能讓一國兩制行穩致遠，有助維持有利的營商和投資環境，從而維護香港的繁榮穩定。”

根據洛桑學院的報告，在全球63個國家與地區中，首5位分別是新加坡、丹麥、瑞士、荷蘭與香港。當中新加坡是連續第2年奪冠，主要原因是強勁的國際貿易平台及本地就業市場，教育及科技基建亦扮演相當關鍵角色。丹麥優點相近，而在國際投資及生產力上亦非常優秀，營商效率亦冠絕歐洲。

在亞太區中，台灣排名第11，僅低於全球第1的新加坡及第5的香港。另外，美國自2018年排行第1後，2019年跌至於第2位，今年則大跌至第10位。而中國今年的排名亦由下跌至第20位。原因是貿易戰影響兩國增長前景。

只不過在上個月，由華爾街日報和美國傳統基金會發布的2020年度“經濟自由度指數”，香港排行全球第二，是自 1995 年以來第一次失落榜首，由新加坡居上。

香港的經濟自由度指數下跌1.1分，報告指出主要由“投資自由度”一欄的指數跌幅造成。報告評估項目分為法治、政府規模、管治效益）、市場開放度四大部分，除“法治”部分以外，香港經濟在其餘三部分的指數皆見跌幅。

報告指，香港的本地生產總值在過去五年穩步增長，但在2019年進入衰退，其傳統上開放且由市場主導的經濟，透過貿易、旅遊業和經濟聯繫與大陸逐漸融合，經濟自由所面對的風險亦隨之上升。