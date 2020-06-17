北京唯一升二級疫控 學校再關門 千次航班停飛

北京市衛健委今天公告，6月16日0時至24時，該市新增本地確診病例31例、疑似病例3例、無癥狀感染者6例。目前尚在觀察的無癥狀感染者12例。北京又將疫情應急響應等級調回二級。剛剛複課的學校今天再次全數關門控疫。

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據路透社今天報道稱，北京6月16日新增新冠肺炎確診病例31例、無癥狀感染6例，其中豐台區新增確診19例。

北京市衛健委周三公告，6月16日0時至24時，北京新增確診病例中，東城區3例、西城區1例、海淀區3例、豐台區19例、大興區5例。

目前北京全市有11個區無本地報告新增確診病例，具體為平谷區自有疫情以來無報告病例、延慶區145天、懷柔區131天、順義區129天、密雲區126天、昌平區120天、通州區118天、朝陽區2天、石景山區2天、門頭溝區1天、房山區1天。

時隔10日，北京又將疫情應急響應等級調回二級。北京市政府副秘書長陳蓓周二晚間通報，6月16日即時起，北京市應急響應級別由三級調至二級，中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京，所轄小區村進行全封閉管控。昨日上午的北京市委常委會要求根據疫情發展變化果斷調整應急響應級別和防控策略，對所有小區全面實行嚴格封閉式管理，全面落實重點人員禁止離京的措施。

據中央社消息說，中國首都北京市16日晚上調升疫情防控後，截至上午9時10分，北京兩座機場已取消近7成的航班。報道綜合北京日報、每日經濟新聞消息，根據航班管家APP最新資料，截至今天上午9時10分，北京兩機場共取消航班達1255架次，包括615架出港航班，取消率67.14%，進港航班640架，取消率68.38%。