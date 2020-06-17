因美國制裁 華為或延後生產最新Mate手機

全球第二大手機製造商華為技術已經通知不少供貨商，希望延後最新旗艦手機的生產日程，主要因為美國政府在5月中進一步緊縮對其技術出口之後，華為仍在盤點所有芯片及手機零部件的庫存對後續手機銷售的影響，以及進一步測試一些替代方案的可能性。早前有消息稱華為預前購存兩年的芯片等美國高技術零配件用量。

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據日本經濟新聞今天報道說，華為將延後最新旗艦機生產。據相關人士透露，華為已通知一些零部件供貨商暫緩啟動生產最新Mate旗艦機種的相關零件，並請等待進一步通知，同時華為下調對部分供貨商第三季(7-9月)的訂單。

每一年華為的下半年旗艦機Mate系列發表都是手機產業的重頭戲，Mate系列總是使用最高規格的技術、零件及華為自己設計最先進的手機處理器芯片，並且被外界視為華為每年挑戰蘋果秋季iPhone新機的重量級產品。然而，因為美國政府5月中進一步限制供貨商如果使用美國的設備或工具，不得為華為及海思的設計進行定製化芯片生產，這個最新禁令，已經對華為的供應鏈產生影響，同時也讓這個新產品生產的日程有所延後。

華為2019年下半年的Mate30系列新機型已經大受美國商務部去年5月把華為加入實體列表的影響，成為華為第一部沒有Google Mobile Services 的旗艦手機，Google Mobile Services包含海外市場用戶一些最常用的應用程序，包含Google地圖、Gmail、Youtube，甚至安卓手機用來下載程序應用的Google Play等等。少了GMS支持，已經對華為的海外市場銷售產生影響。

據報道稱，華為推遲Mate系列手機及零件的生產日程，並不代表Mate手機會延後發表，也有很多的情形是仍會先行發表手機，但開賣的日程則會稍晚公布。據了解華為Mate生產的相關人士表示，“聽到的狀況是目前Mate的生產日程會延後1至2個月，其中一部分因素與華為要盤點主芯片供應及周邊芯片供應有關。”另一位了解華為狀況的相關人士表示：“我們本來應該是這個月要啟動生產Mate 以及榮耀手機相關的零部件，但是客戶已經吿知我們暫緩計畫，讓我們靜待通知”。

同時華為也已通知一些手機零部件相關供貨商，希望下調7到9月的訂單，幅度有的可達到20%，並且也告知供貨商到10到12月，還可能進一步下調，要再看後續狀況決定。

據該報道，智能手機市場受新型冠狀病毒的影響，需求受到下滑。根據統計，華為第一季的手機業務受到疫情影響，出貨量同比下降超過17%。華為不僅是全球最大的電信設備廠商，同時去年手機全年出貨量高達2億4千萬部，超過蘋果成為全球第二大手機品牌，並且在中國因為消費者的特別支持，即便有疫情阻擾，在今年1到3月仍搶下中國超過4成的市場。