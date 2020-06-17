就北京疫情再發習近平髮指示

2019冠狀病毒疾病疫情在北京捲土重來，一周之內新增137例確診，官方如臨大敵，北京市委常委會昨天開會傳達中共總書記習近平的指示，強調要將疫情防控作為當前最重要、最緊迫的任務。官方消息沒有提及習近平發出指示的細節。

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據中央社今天報道稱，北京疫情發燒 習近平指示防控是最緊迫任務。北京市委常委會是在昨天開會傳達中共總書記習近平的指示，強調要將疫情防控作為當前最重要、最緊迫的任務。

中央社引述北京日報今天說，中共北京市委常委會昨天上午開會傳達習近平對北京此波疫情的重要指示，“把疫情防控作為當前最重要、最緊迫的任務來抓，始終跑在疫情的前頭，確保民眾身體健康和生命安全”。

北京市不久前才調降針對2019冠狀病毒疾病（COVID- 19）的應急響應，不料疫情自11日起捲土重來，不但在6天之內增至137例確診，並擴散至周邊和其他省市。為防範疫情持續擴散，北京市官方除將應急響應由三級調升至二級，並祭出“半封城”措施，所有社區全面實施封閉式管理，各級學校停止到校，中高風險重點地區人員也禁止離京。

此外，截至今天上午9時許，北京兩座機場已經因為疫情取消近7成航班。陸媒引述中國民航專家綦琦指出，北京這一波疫情恐將嚴重衝擊原本已逐漸回溫的國內民航市場。