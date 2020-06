戴啟思：送中沒了現在中國乾脆送國安到香港抓人

港澳辦副主任鄧中華日前聲稱特區政府有“主要責任”維護國家安全,執法和司法由特區完成,但在“極其特殊”的情況中央亦要保留對案件的管轄權後,香港大律師公會主席戴啟思(Philip John Dykes)16日接受香港電台的訪問時認為,上述說法反映中央試圖掌控香港最嚴重的國家安全案件,做法猶如“送中”惡法的“逆向工程(reverse engineering)”。

廣告 繼續瀏覽後續

戴啟思就這次北京繞過香港立法會自行制定香港國安法一事說:“今次不是將香港人送返大陸,而是大陸政府來港捉香港人(Rather than you going to the mainland, the mainland comes to you)。”

戴啟思批評,至今仍未清楚內地政府建議的“港版國安法”具體內容,但目前看來,該法似乎是普通法和大陸法的“奇怪混合體(weird hybrid)。”

鄧中華15日在一場研討會上指出,針對香港國安法特殊的案件,“中央必須保留管轄權”,儘管這些特殊情況應該是“少之又少”。

香港保安局局長李家超早前接受南華早報訪問時說,對於全國人大列明,中央根據需要在港設立國安機關,李家超拒絕透露警方與有關機構如何合作,但大陸機構有更廣泛的情報搜集網絡,並有更高的分析水平,形容中央具備“直升機的視野”,有助香港了解全局。他強調,任何在港執法的人士都必須遵守普通法原則,包括無罪推定、緘默權和有律師代表。

李家超同時表示,警方已經着手籌備一個專門為港區國安法執法的新部門,由警務處處長鄧炳強領導,負責情報、搜集證據、調查及訓練人員,成立初期會有一定數量人員,其後按需要增加,並可探討加入其餘5個紀律部隊人員。他又說,警隊已展開成立新部門的前期工作,包括審視資源、人手及器材。