戴啟思：送中沒了現在中國乾脆送國安到香港抓人

港澳辦副主任鄧中華日前聲稱特區政府有“主要責任”維護國家安全，執法和司法由特區完成，但在“極其特殊”的情況中央亦要保留對案件的管轄權後，香港大律師公會主席戴啟思（Philip John Dykes）16日接受香港電台的訪問時認為，上述說法反映中央試圖掌控香港最嚴重的國家安全案件，做法猶如“送中”惡法的“逆向工程（reverse engineering）”。

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戴啟思就這次北京繞過香港立法會自行制定香港國安法一事說：“今次不是將香港人送返大陸，而是大陸政府來港捉香港人（Rather than you going to the mainland, the mainland comes to you）。”

戴啟思批評，至今仍未清楚內地政府建議的“港版國安法”具體內容，但目前看來，該法似乎是普通法和大陸法的“奇怪混合體（weird hybrid）。”

鄧中華15日在一場研討會上指出，針對香港國安法特殊的案件，“中央必須保留管轄權”，儘管這些特殊情況應該是“少之又少”。

香港保安局局長李家超早前接受南華早報訪問時說，對於全國人大列明，中央根據需要在港設立國安機關，李家超拒絕透露警方與有關機構如何合作，但大陸機構有更廣泛的情報搜集網絡，並有更高的分析水平，形容中央具備“直升機的視野”，有助香港了解全局。他強調，任何在港執法的人士都必須遵守普通法原則，包括無罪推定、緘默權和有律師代表。

李家超同時表示，警方已經着手籌備一個專門為港區國安法執法的新部門，由警務處處長鄧炳強領導，負責情報、搜集證據、調查及訓練人員，成立初期會有一定數量人員，其後按需要增加，並可探討加入其餘5個紀律部隊人員。他又說，警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源、人手及器材。