涉卷中國千人計畫 哈佛教授拒不認罪

一名哈佛大學教授被控對美國當局隱瞞參與中國政府的千人計畫，以及接受中國政府提供的研究經費，這名教授不認罪。據檢方指控，李柏2018年接受聯邦調查人員訪查時，這位奈米科學專家做出不實陳述，說他從未獲邀參與千人計畫，李柏也讓哈佛向美國國家衛生研究院隱瞞他參加中國千人計畫實情。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社消息，被控隱瞞參與中國千人計畫，61歲前哈佛大學化學和生物化學系主任李柏（Charles Lieber）在波士頓聯邦法院的視訊會議中，對於被控不實陳述的罪名不認罪。其委任律師穆卡塞（Marc Mukasey）表示，李柏將反擊這些指控，直指“政府搞錯了”。

鑒於中共有從事間諜活動、竊取知識產權的隱憂，美國司法部嚴加掃蕩北京在美國大學校園的影響力，李柏案件是當中最受矚目的一起。

本案焦點在中國的千人計畫。美國當局說，中國利用千人計畫吸引海外的中國公民和外國研究人員，將他們的學術專長和中國政府分享，以取得研究經費等好處。據檢方表示，李柏2011年成為中國武漢理工大學的“戰略科學家”，2012到2015年間簽約參與千人計畫。檢方表示，根據合約，中國武漢理工大學每月付給李柏5萬美元，以及高達15萬8000美元的生活費。李柏還獲得超過150萬美元經費，在大學設立研究實驗室。

李柏則同意舉辦國際研討會，發表論文，並以武漢理工大學的名義申請專利。

據該報道，檢方表示，李柏2018年接受聯邦調查人員訪查時，這位奈米科學專家做出不實陳述，說他從未獲邀參與千人計畫。當提供他經費的美國國家衛生研究院（NIH）向哈佛大學詢問，李柏是否未揭露參與這項計畫時，檢方表示，李柏還讓哈佛不實宣稱他未參與其中。