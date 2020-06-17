滙豐無視英外相冷嘲熱諷還呼籲“富時指數”公司為北京美言

在英國註冊、主要業務和賺錢回報最多在中國香港的滙豐控股，因為支持香港實施國安法而遭到祖家英國和美國的批評，外相藍韜文（Dominic Raab）15日呼籲中國臨崖勒馬，要求北京擱置強推港版國安法計畫之餘，還不忘暗批滙豐向中國屈膝，“我們是不會讓香港人為銀行家的獎金（bonus）而犧牲的”。

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英國星期日泰晤士報報道，彙控公關事務總監兼英中貿易協會（CBBC）主席Sir Sherard Cowper-Coles領頭的一個組織，呼籲英國富時100指數內的藍籌股（優質股）公司，向英外長遊說中英關係交惡的風險。英國富時100指數內的藍籌股有不少於中國及香港有業務，包括英國保誠（Prudential）、G4S及洲際酒店集團（IHG）等。

報道提及，彙控、英國石油、渣打銀行和葛蘭素史克（GSK）等企業有份參與的CBBC，已分別與幾間在中國有業務的藍籌股公司進行會面接觸，以拉攏其支持遊說活動。報道亦引述CBBC文件，當中提到英國脫歐後的首要策略，是不要忽略中國14億人口的市場。

而CBBC要遊說的對象 — 英外相藍韜文，則對中國就港區國安法一事上，連日作出批評。藍韜文星期一在每日記者會上提到滙豐，指“縱然企業有他們的主觀判斷，但讓我這樣說，我們是不會讓香港人為銀行家的獎金而犧牲的”。

藍韜文早前指港區國安法明顯違反中國的國際義務，包括在《中英聯合聲明》下所作的承諾。他重申如港區國安法在港實施，英國承諾將持英國國民（海外）護照（BNO）港人免簽證留英期由半年延長至一年，為取得公民資格鋪路。

彙控近一半以上利潤來自香港市場，為了利益而對港區國安法“屈膝”支持，但招惹英美政府的批評，英國前外相聶韋敬（Sir Malcolm Rifkind）指滙豐行為“怯懦”，美國國務卿蓬佩奧則嘲之為叩頭，但“那樣的表忠似乎未能為滙豐賺得北京很多的尊重，北京繼續利用滙豐在中國的業務作為威脅倫敦的政治籌碼。