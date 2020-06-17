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滙豐無視英外相冷嘲熱諷還呼籲“富時指數”公司為北京美言

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滙豐渣打兩銀行因為先後表態支持中共在港訂立國安法而遭到英國朝野兩黨議員抨擊。
滙豐渣打兩銀行因為先後表態支持中共在港訂立國安法而遭到英國朝野兩黨議員抨擊。 © RFI／香港（甄樹基攝）
作者： 香港特約記者 甄樹基

在英國註冊、主要業務和賺錢回報最多在中國香港的滙豐控股，因為支持香港實施國安法而遭到祖家英國和美國的批評，外相藍韜文（Dominic Raab）15日呼籲中國臨崖勒馬，要求北京擱置強推港版國安法計畫之餘，還不忘暗批滙豐向中國屈膝，“我們是不會讓香港人為銀行家的獎金（bonus）而犧牲的”。

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英國星期日泰晤士報報道，彙控公關事務總監兼英中貿易協會（CBBC）主席Sir Sherard Cowper-Coles領頭的一個組織，呼籲英國富時100指數內的藍籌股（優質股）公司，向英外長遊說中英關係交惡的風險。英國富時100指數內的藍籌股有不少於中國及香港有業務，包括英國保誠（Prudential）、G4S及洲際酒店集團（IHG）等。

報道提及，彙控、英國石油、渣打銀行和葛蘭素史克（GSK）等企業有份參與的CBBC，已分別與幾間在中國有業務的藍籌股公司進行會面接觸，以拉攏其支持遊說活動。報道亦引述CBBC文件，當中提到英國脫歐後的首要策略，是不要忽略中國14億人口的市場。

而CBBC要遊說的對象 — 英外相藍韜文，則對中國就港區國安法一事上，連日作出批評。藍韜文星期一在每日記者會上提到滙豐，指“縱然企業有他們的主觀判斷，但讓我這樣說，我們是不會讓香港人為銀行家的獎金而犧牲的”。

藍韜文早前指港區國安法明顯違反中國的國際義務，包括在《中英聯合聲明》下所作的承諾。他重申如港區國安法在港實施，英國承諾將持英國國民（海外）護照（BNO）港人免簽證留英期由半年延長至一年，為取得公民資格鋪路。

彙控近一半以上利潤來自香港市場，為了利益而對港區國安法“屈膝”支持，但招惹英美政府的批評，英國前外相聶韋敬（Sir Malcolm Rifkind）指滙豐行為“怯懦”，美國國務卿蓬佩奧則嘲之為叩頭，但“那樣的表忠似乎未能為滙豐賺得北京很多的尊重，北京繼續利用滙豐在中國的業務作為威脅倫敦的政治籌碼。

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