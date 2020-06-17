美國警惕中國疫後抄底美國不良資產

一份為美國行業團體準備的研究報告顯示，美國國會議員和決策者應警惕中國在新冠疫情引發的全球經濟危機後，採取針對美國脆弱資產並擴大其市場份額的行動。

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說，據路透社報道稱，有報告指應警惕中國在新冠危機後收購美國不良資產並擴大市場份額。Horizon Advisory為美國製造業聯盟(AAM)準備的這份報告稱，中國共產黨將這場危機視為“擴大其在美國市場、供應鏈和關鍵基礎設施地位的機會。”該報告於16日星期二發表。

據該諮詢公司稱，北京利用2008-2009年全球金融危機在美國加速其“走出去”工業攻勢，目前處於從美國基礎設施支出可能飆升中獲益的有利位置。

據美國製造業聯盟總裁Scott Paul“這是一個非常複雜的策略，”Scott Paul在一次採訪中說，“有必要就北京在美國經濟中應扮演何種角色展開一場非常合理的辯論，我們有理由對中國國有企業參與我們的復蘇努力保持警惕。”Paul說，他所在的遊說團體正與民主黨和共和黨議員合作，加強並擴大美國政府給企業撥款的規定和覆蓋範圍，以確保這些資金不落入中國國有企業或投資者手中。

該組織由美國企業和北美鋼鐵工人聯合會(USWA)於2007年成立，旨在推動擴大美國製造業的政策。

美國總統特朗普長期以來一直承諾要讓製造業從海外回歸美國，冠狀病毒大流行引發美國政府各部門推動美國生產和供應鏈擺脫對中國的依賴。

Paul表示，這份報告顯示，中國已經確認了一些“友好”的政府官員，以及包括肯塔基州在內的一些州。肯塔基州是參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)的家鄉，近年來吸引了越來越多的中國投資。他說，美國收緊了對中國收購交易的審查，以確定它們對國家安全的影響，但如果此次危機如預期那樣留下許多不良資產，收購可能會增加。