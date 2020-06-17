習近平：免除非洲國家2020年底到期無息貸款債務

中共中央總書記習近平，5月22日在中國全國人大會議上。

中國國家主席習近平17日晚宣布，中國將在“中非合作論壇”架構下，免除對有關非洲國家截至今年底到期的無息貸款債務。同時呼籲G20進一步延長對包括非洲國家在內的相關國家緩債期限。

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習近平還說，中國鼓勵國內有關金融機構參照20國集團（G20）緩債倡議，根據市場原則，與非洲國家就商業主權貸款安排進行友好協商，幫助非洲國家緩解債務壓力。

由中國主導舉辦的“中非團結抗疫特別峰會”17日晚以視訊方式舉行。新華社深夜公布習近平在會中的講話全文，提到上述內容。

除上述表態外，習近平還說，中國願與國際社會一同加大對“疫情特別重、壓力特別大」的非洲國家的支持力度，包括「進一步延長緩債期限”，幫助其克服當前困難。

習近平表示，中國將與G20成員一同落實G20緩債倡議，並呼籲G20在落實當前緩債倡議基礎上，進一步延長對包括非洲國家在內的相關國家緩債期限。

他指出，中國希望國際社會、特別是已開發國家和多邊金融機構，在非洲減緩債問題上採採取更有力行動。中方願在尊重非方意願基礎上，與聯合國、世界衛生組織及其他夥伴開展援非抗疫合作。

除對非洲國家免債外，習近平還宣示，中方將繼續全力支持非洲國家抗疫行動，繼續向非洲國家提供物資援助、派遣醫療專家組、協助非洲國家來中國採購抗疫物資。

習近平並承諾，中國還將提前在今年內開工建設“非洲疾控中心總部”，並承諾新冠疫苗研發完成並投入使用後“願率先惠及非洲國家”。

他說，雙方要加強共建“一帶一路”合作，加快落實“中非合作論壇北京峰會”成果，並將合作重點向健康衛生、復工復產、改善民生領域傾斜。