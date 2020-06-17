與中國關係惡化 澳大利亞尋求其它市場出口產品

澳大利亞貿易部長伯明翰今天表示，澳大利亞正在積極尋求使其出口市場多元化。據他指出，北京在外交爭端中採取的措施將損害本國農民以及中國的消費者和生產者。此前有消息說，澳大利亞有評論指，實際上是中國需要澳大利亞的高質量貿易產品。

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據路透社今天報道稱，中澳陷入外交爭端，澳洲尋求中國以外的貿易出路。

澳洲貿易部長伯明翰(Simon Birmingham)周三表示，澳洲正在積極尋求使其出口市場多元化。伯明翰在堪培拉記者俱樂部表示，澳洲政府今年想與英國和歐盟達成自由貿易協定，並強調歐盟已經是澳洲的第三大貿易夥伴。

路透社說，中國是澳洲最大的貿易夥伴，去年的雙邊貿易額達2,350億澳元(1,620億美元)。

據伯明翰說，五分之一的澳洲就業崗位依賴貿易，澳洲將尋求擴充選項。澳洲可能認為存在與歐洲開展清潔能源合作的潛力，並與日本和韓國達成了氫出口協議。

中國最近對澳大利亞大麥徵收了傾銷關稅，暫停了部分牛肉進口，並建議中國留學生和遊客切勿前往澳大利亞旅遊，因對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。

該報道稱，伯明翰稱令人失望的是到目前為止，他一直未能就這一系列貿易措施與中國有關方面交談。目前澳洲正推動對新冠病毒疫情源頭及擴散進行所謂“國際獨立調查”，中國國營媒體將此事與連串貿易措施兜在一起。伯明翰指出，中國大麥關稅將導致澳洲農民損失3.3億澳元的市場准入，但給中國生產商帶來的潛在成本恐達到36億澳元，因為啤酒製造商無法取得他們需要的澳洲原料。據伯明翰表示，澳洲和中國“共享世界上同樣充滿活力的地區”，澳洲希望建立積極的關係。