蕭美琴出任台灣首位女性駐美代表能直達天聽

台灣總統蔡英文昨天正式任命國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表，成為中華民國第一位女性駐美代表，更是第一位中美混血的駐美代表。由於蕭美琴和蔡英文關係良好，未來將與外交部長吳釗燮、國安會副秘書長徐斯儉，形成蔡英文政府對美工作的鐵三角。

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蕭美琴1971年生於日本神戶，今年48歲，父親是台灣人、母親是美國人，在台灣長大。國中畢業後赴美求學，取得美國歐柏林大學東亞研究學士、哥倫比亞大學政治學碩士。由於是混血兒，從小受到關注，她曾說，在台灣被當作美國人，在美國被當作外國人。

總統府發言人張惇涵表示，蕭美琴長期致力於台灣國際關係與各項對外事務的推動，除曾任四屆立法委員，有超過十年以上外交及國防委員會專業問政經驗，更歷任亞洲民主自由聯盟（CALD）主席、國際自由政黨聯盟（LI）副主席等國際組織職務，她的提名迅速獲得美國政府同意。

蔡英文第一個任期的對美工作，除了體制上的駐美代表高碩泰之外，主要依靠吳釗燮和國安會秘書長李大維。李大維轉任海基會之後，蕭美琴將是蔡英文在對美工作上的另一個管道。

蕭美琴在美國念高中時熱衷政治，她父親曾透露，六四天安門事件爆發時，蕭美琴曾在學校發傳單支持中國學生。

民進黨2008年失去政權時，蔡英文在民進黨一蹶不振的情況下接任黨主席，邀蕭美琴擔任黨主席特助，兩人因愛貓以及使用英語溝通，建立好交情。依慣例，蕭美琴將在兩個月內前往華盛頓就任新職。