譚德塞紅人 今受邀中非抗疫特別峰會 下周清大畢業禮演講

武漢發端的新冠肺炎疫情造成全球逾800萬人確診，國際批評世界衛生組織秘書長譚德塞過度傾中，但他繼17日將參與中非團結抗疫特別峰會，6月21日為北京清華大學經濟管理學院畢業典禮演講，將積極參與中國活動的高調行為受到矚目。

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據中央社消息，據中國外交部發言人華春瑩昨天宣布，中國國家主席習近平17日今日應在北京主持中非團結抗疫特別峰會並發表主旨談話。峰會將以視訊形式舉行，聯合國秘書長古特雷斯、世衛秘書長譚德塞獲邀參加。

報道稱，另根據中國清華大學經濟管理學院公布，譚德塞也將在6月21日在畢業典禮發表演講。

中央社說，譚德塞在這次處理2019冠狀病毒疾病不當遭受國際批評，被質疑過於親中延誤阻止疫情大流行，疫情一開始時他曾公開讚美中國，表示中國封鎖措施為世界爭取了時間，以及中方公開透明發布資訊。2月時他在德國慕尼黑安全會議說：“有太多人評論我稱讚中國。我對中國的稱讚是實至名歸的，我還將繼續讚揚中國。”隨着疫情全球大流行，美國總統特朗普多次指責世衛未盡到職責，是中國傀儡，以中國為中心，甚至宣布美國終止與世衛的關係。

該報道稱，當前疫情全球大流行逾800萬人確診及國際批評聲浪下，譚德塞高調參與中國舉辦活動，與中國關係再度受到檢視。

中國清華大學在官網介紹譚德塞是非洲區域首位世衛組織技術與行政首長，他在瘧疾、愛滋病以及孕產婦和兒童衛生方面具有影響力，職業生涯曾在著名科學期刊發表過許多文章。