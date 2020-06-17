86個組織向北京發公開信 促停止港版國安法

路透社報道，國際特赦組織、香港民間人權陣線等86個國際和香港本地組織，向中國全國人大委員長栗戰書發出公開信，促請停止在香港引入國家安全立法。

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這封公開信說，港版國安法法例詳細條文尚未公布，但中國全國人大決定提到的四種罪行，包括“分裂”、“顛覆”、“恐怖主義”，以及“外部勢力干預”，定義含糊不清，可以包括對政府的任何批評，用以打壓人民和平行使和捍衛人權的權利。

公開信指中國中國法律的“國家安全”概念，具有極為廣泛而模糊的覆蓋面，導致不少和平行動者、人權律師、學者、少數民族、新聞工作者和網民，由於“顛覆”、“煽動顛覆”、“分裂國家”和“洩露國家機密”等模糊不清的罪行被拘留、檢控和監禁多年以至終身。

公開信又說，北京當局在香港設立國安機構，意味容許成立類似國家安全部和公安部“國內安全保衛局”的機構，但這些機構長期以來，因嚴重侵犯人權而聞名，包括任意拘留和折磨行動者和非政府組織的成員。 港版國安法不符合“國際人權法”，因此促請北京當局停止港版國安法的立法工作。

參與聯署的86個組織，包括國際特赦組織、人權觀察、自由之家、國際律師協會人權研究所及無國界記者組織等國際組織以及香港本地組織民間人權陣線、香港職工會聯盟、法政彙思等。