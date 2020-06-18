中國司法部一高層病逝 港媒指墜樓

中國司法部黨組成員、政治部主任馮力軍近日因病去世；但有香港媒體指出，55歲的馮力軍是10日晚間從自宅16樓“墜樓身亡”。報道指或涉“秦嶺風暴”，該事件引致陝西官場近年出現震蕩。沒有消息涉及病逝或墜樓細節。

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據中央社今天報道稱，中國司法部高層馮力軍病逝，港媒指：墜樓身亡。

據該報道，中國法制網昨晚簡單報導了馮力軍病逝的消息。星島日報幾天前曾披露馮力軍“墜樓身亡”的消息，今天再次報導相關內容。據星島日報表示，外界上周傳出馮力軍10日“墜樓身亡”的消息，該報記者曾就此事致電相關部委值班室求證，當時對方對此諱莫如深，回復“我們不清楚，你不要在電話里說這個事情了”。

馮力軍的死訊傳出後，她缺席了一項重要會議，更加引起外界關注。

據表示，司法部黨組巡視工作領導小組原定12日召開今年第4次會議暨第4輪巡視動員部署會，身為司法部政治部主任的馮力軍曾擔任領導小組副組長兼辦公室主任，卻未在這次會議現身。

據介紹，馮力軍來自陝西，曾擔任陝西省委組織部副部長、省人力資源和社會保障廳廳長，2018年成為副省長，之後到北京出任司法部政治部主任。據該報道，翻查百度資料，馮力軍生於1965年，陝西蒲城人，中央黨校在職研究生班經濟管理專業畢業，中央黨校研究生學歷以及“高級管理人員工商管理碩士學位”。資料指她現任司法部政治部主任、黨組成員。

報導指出，由於“秦嶺風暴”，陝西官場近年出現震蕩。所謂“秦嶺風暴”是指陝西秦嶺大片土地出現違建別墅並觸怒北京領導層的事件。此事於2018年底爆發後，陝西不少官員因此下台。除了“秦嶺風暴”，中共政法委系統近5年來也成為中共官場的“風眼”，自前中共政治局常委兼中央政法委書記周永康因貪腐被捕並下獄後，先後有公安部副部長孟宏偉、公安部副部長孫力軍下台，早前外界也傳出前中央政法委書記孟建柱受查。

此外，曾任職公安部多年的中國全國人民代表大會副秘書長柯良棟年初被免職。

據中央社說，中共的政法系統以中央委員會為核心，是中共中央直屬機構之一，統管法院、檢察院、公安部、國安部和司法部等，現任書記是郭聲琨。最近，當北京方面決定製定港版國家安全法後，中央政法委副書記、國務委員兼公安部長趙克志就兼任了中共中央港澳工作領導小組副組長，反映出政法系統在統管港版國安法執行方面扮演重要角色。中共政法系統未來若在港設立機構，影響力更可能延伸至香港。