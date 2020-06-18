余文生妻子許艷會見七國人權官員

中國當局周三宣布將被關押了900多天的中國維權律師余文生判處四年監禁，余文生的妻子許艷呼籲各國官員援助向中方提出包括保障余文生的上訴權以及與他的親人的會面權。

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徐州市中級人民法院6月17日宣布以顛覆國家政權罪將余文生判處有期徒刑四年，剝奪政治權利三年。余文生的妻子許艷18日在會見歐盟，英國，澳大利亞，加拿大，荷蘭，捷克以及美國七國的人權官員時呼籲他們在以下五個方面提供援助：對中國司法進行違法的秘密判決加以譴責和制裁，保障余文生的上訴權，保障余文生與家人的會見權利，要求中國政府將余文生安排在與戶口相對應的北京監獄服刑，繼續關注余文生是否遭受酷刑，身體健康狀況以及刑滿之後能夠平安回家。

2018年1月18日，余文生在中共19大二中全會召開時發表“修憲公民建議書”，提出以更民主的方式選舉國家領導人等政治改革建議；隔天，余文生被警方帶走。2019年5月9日，余文生遭到法院秘密審訊，許艷和她所委任的辯護律師都沒有收到通知。

總部設在華盛頓的中國人權捍衛者（Chinese Human Rights Defenders）組織17日就北京人權律師余文生被秘密判刑發表聲明，並提出上述呼籲。

聲明指出，余文生僅僅因為行使言論自由權利並履行人權律師的職責而被當局起訴，顯示此案存在嚴重的司法不公。余在北京街頭被警方逮捕的前一天，余發表了一封建議修憲的公開信，呼籲公平選舉，成立對中共的監督體系。在此之前，余多次代表中國政府侵權行為的受害者維護司法權益，2016年與其他律師一道指控政府對空氣污染負有責任，並在2014年因支持香港佔中抗議行動而被拘留。

聲明說，中國政府系統性侵犯了余文生應該享有的法律權益和國際人權公約所賦予的公平審判的權利，後者包括獨立法庭公開審判的權利，獲得自己或家人選定律師的辯護權利以及免受迫害的權利。