印度國內爆發抗議掀抵制中國貨風潮

本周一發生印度與中國士兵在交界的拉達克地區流血衝突後，兩國關係變得非常緊張，印度國內爆發抗議，並掀起抵制中國貨的風潮。

廣告 繼續瀏覽後續

據印媒News18 India18日報導，成群的印度人在街上砸中國製造的電視和其它產品。有的印度居民把家中的中國製造電視機扔到街上，圍觀民眾一擁而上，腳踩棒打，將電視機徹底損毀。

從社交媒體上看，印度各地有不同的團體和民眾發起抵制、焚燒中國商品的活動，他們有些在自家商店前，焚燒成堆的中國商品，並在焚燒時高呼：“可恥的中國（中共）軍隊，抵制中國貨！”

印度時報報導，印度聯盟部長拉達斯·阿薩瓦萊（Ramdas Athawale）表示，應關閉在印度的所有中餐館、出售中國食品的商店酒店，並應抵制其它中國製造的產品。

全印度貿易商總會（CAIT）也發起抵制中國貨運動，該商會列出多項中國產品如化妝品、鞋子、手錶、行李箱、玩具等，要求印度所有人一起抵制。

印度電信部已下令包括BSNL、MTNL電信與其它私人公司，禁止所有中資交易或採購新的中國設備，同時迅速修改BSNL電信的4G網路升級招標程序條件，禁止中資公司參與招標。

印度民族主義組織“Swadeshi Jagran Manch”也要求，禁止中資公司參與所有的招標工程。

美國《有線電視新聞》（CNN）引述印度消息，解放軍持狼牙棒對印軍進行偷襲，更有印度軍人遭打傷跌入河中死亡。衝突發生後翌日，中國《央視》還刻意播出解放軍在西藏軍演的片段，令事件持續升溫中。