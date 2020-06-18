新冠疫情 中國報昨增28確診 北京一周累計158例

中國官方今天公布，6月17日全國報告新增確診病例28例，在24例本土病例中，北京21例，最近七日累計已達到158例，其他為河北2例，天津1例。

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據路透社今天報道稱，中國國家衛生健康委員今天公布，6月17日0-24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，在24例本土病例中，北京21例，最近七日累計已達到158例，其他為河北2例，天津1例；境外輸入病例4例（上海2例，陝西1例，甘肅1例）。

當日無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為本土病例（均在北京）。新增治癒出院病例15例，解除醫學觀察的密切接觸者153人，重症病例增加2例。

路透社說，累計收到香港1,120例（出院1,071例，死亡4例），澳門45例（出院45例）。