日本官房長官高度評價七國集團有關香港問題聯合聲明

日本官房長官菅義偉在18日午前的記者會上，在談及中國政府欲在香港實行涉港《國安法》，美國和日本等七國集團外長發表聯合聲明一事指出：作為七國集團的共同見解，再次強調了“嚴重關切”，並以聲明這一形態明確表達出來，對此我們予以高度評價。

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菅義偉還指出：日本對於中國，將繼續利用首腦會談等高級別交流的機會，應該堅持的就要堅持，一個一個地解決懸案，也強烈要求中國方面積極加以對應。

七國集團（G7）成員國17日發表聯合聲明，表示嚴重關切中國推行涉港《國安法》，強烈敦促北京重新考慮這一決定。

聲明指出，“中國的決定不符合香港《基本法》和具有法律約束力，並在聯合國登記的《中英聯合聲明》原則下的國際承諾”，這一行動“壓制和威脅由於法律的統治和獨立的司法制度存在而受到保護的人民的基本權利和自由”。

此聲明聯署者包括美國、日本、英國、加拿大、法國、德國、意大利的外交部長，以及歐盟高級代表。

日本首相安倍晉三在6月10日的眾院預算委員會會議答疑時表示，對於中國決定在香港引入涉港《國安法》一事，將以發表七國集團聯合聲明為目標加以努力，並表示日本力爭成為牽頭人。

他指出：七國集團是共有自由、民主主義、人權、法律統治的普遍價值觀的國家的集合，對世界發揮領導作用具有很大的意義。