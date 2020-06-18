港版國安法 全國人大常委香港委員稱不排除送中審

中國官方消息說，中國全國人大常委會今天召開第19次會議並將審議“港版國安法”草案。“港區國安法”會否有“送中”審訊安排惹關注。全國人大常委譚耀宗說，“如果中央認為有必要，不應該由香港法院審理，（送往內地審訊）可能都系一個選項”。保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀錶示，港區國安法條文有凌駕性，中央有權將犯者移送到內地受審，並將此寫入條文，但認為這會為香港人帶來很大的震蕩、恐慌。法律學者陳文敏形容這是“大開中門”，由內地執法機關決定抓什麼人，一經他們鎖定的人，便會完全失去現時普通法和香港法律對他們的保障。

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據明報今天報道稱，譚耀宗指：不排除送內地審，葉劉：惹恐慌，陳文敏：被捕者香港法律保障全失。

全國人大常委會即將定立港區國安法，常委會今日至20日開會，譚耀宗昨表示議程暫未提及國安法，也暫未收到常委會加會通知。港澳辦副主任鄧中華日前說，中央會保留對極其特殊、嚴重危害國家安全案件的管轄權。譚耀宗昨被問到是否代表違反港區國安法的人要到內地受審，他說不排除這個選項。他接受本報查詢時說“沒有什麼好恐慌”，認為中央對極其特殊的案件保留管轄權是合理的。至於有什麼情況屬“極其特殊”，他稱自己認為外國勢力干預香港事務，“特區政府點處理外交？”

全國政協常委唐英年昨午表示，在現有《逃犯條例》下，不可將港人送往內地受審；條例現時無修改，仍然適用。他說，如果國安法納入基本法附件三在港實施，條文稱可將犯人移交內地，要想方法如何與現有法律適應和完善。他強調香港依法辦事，有基本法保障，期望條文不與基本法牴觸。被問到國安法會否在7月通過，唐英年稱不知道。

唐英年任會長的香港友好協進會昨邀請特首林鄭月娥就國安法溝通，唐會後稱，林太在會上主要是聽意見。

明報報道稱，葉劉淑儀昨回應稱，香港與內地現時無移交逃犯的安排，而國家對於危害國家安全的罪行有管轄權，香港法院也有管轄權，港區國安法條文有凌駕性，中央有權移送犯人到內地受審。不過，她認為內地司法制度與香港相當不同，港人習慣普通法原則，有公開透明審訊，亦有很多人權保障，若較嚴重的案件可能移送到內地審訊，當然會令很多香港人恐慌。

該報道引述港大法律學院公法講座教授陳文敏表示，若移交犯人到內地受審，“恐怕不是缺口，而是大開中門了”。他說，逃犯條例要求中央政府通過香港司法程序，將一些在國內犯法逃來香港的人送回國內受審，而譚耀宗的說法，等於是內地執法機關可直接將一些在香港犯法的人抓回內地受審，而被內地機關鎖定的人，便會完全失去現時普通法和香港法律對他們的保障。

陳文敏舉例，內地維權律師王全璋被控觸犯國家安全罪，被囚3年多還沒有審訊，沒有律師代表，家人不能接觸，連囚禁在哪裡也不知道，妻子也不能在場聆訊，即使服刑完畢後亦不能馬上回北京與家人團聚，“這便是內地國安法的特色”。

報道稱，港區人大代表田北辰說，若國安法最嚴重的案件不在香港審訊，會感“悲哀但不意外”，悲哀是無可避免損害一國兩制或市民對一國兩制的印象，不意外是沒有一個國家將國家安全完全放手給地區或特區的法院。他相信中央不會輕易動用“尚方寶劍”。

政制及內地事務局長曾國衛昨在立法會回答口頭質詢時稱，港區國安法條文將符合《憲法》和基本法，不會影響本港基本法下的獨立司法權及終審權，但特區對國防及外交等國家層面行為沒有司法管轄權。