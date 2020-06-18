特朗普簽署維吾爾人權法案生效 北京譴責雙重標準

美國總統川普周三（6月17號）簽署了>。提案的共和黨籍參議員盧比奧表示，法案是反制中國侵犯新疆人權的重要第一步，未來將對北京究責。而北京譴責美國干涉中國內政，對新疆反恐持雙重標準，並要求美方停止干涉內政、損害中國利益，否則將堅決反制。

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這部法案是由盧比奧於5月14日提出，參議院當天即以一致同意方式加速通過。眾議院隨即在5月27日以413票贊成、1票反對的壓倒性票數通過後就送到了白宮等待總統簽署生效。但他選在法案簽署到期日前一天才終於簽下，時間點也正好與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員楊潔篪在夏威夷的會面的同一天，引發外界諸多揣測。

提案人盧比奧指出，他的法案是全球首部生效的維吾爾人相關法案，也是反制中國在新疆自治區大規模侵犯人權的重要第一步。透過簽署這部法案，特朗普在支持維吾爾人、抵抗中國惡名昭彰的人權侵犯行徑上，踏出歷史性的一步。他強調：“中共持續大規模監禁至少100萬名維吾爾人和其他穆斯林少數民族，對於中共與縱容北京人士所犯下的令人髮指罪行，美國將進行究責。“

美國參議院外交委員會主席里契（James Risch）也發新聞稿對特朗普簽署了法案表示高興。里契指出，法案是兩黨合作努力下的產物，他期待看到法案儘快全面實施。

法案上路後，美國總統須在法案生效180天內及往後至少每年，點名及制裁負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員；可動用制裁手段包含凍結被點名人士在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。此外，法案也要求總統譴責中國虐待維族行徑，並敦促北京立即關閉“集中營“；國務卿則須向國會提交報告，詳述新疆維吾爾自治區人權侵犯狀況。

中國外交部立即對這個法案被簽署發表聲明，表示譴責。稱維吾爾人權法案“蓄意詆毀新疆人權狀況，惡意攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政”，中國政府和人民對此“表示強烈憤慨和堅決反對” 。聲明說，美國對新疆反恐持雙重標準，並要求美方停止干涉內政、損害中國利益，否則將堅決反制，後果由美方承擔。