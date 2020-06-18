美國催促中國加快採購美國商品

美國商會周四強調美中關係正常的重要性，並敦促北京加快根據第一階段貿易協議採購美國商品和服務的步伐，儘管疫情導致一些採購推遲。中國將在兩年內增加採購2,000億美元美國商品和服務。最近數月兩國緊張關係升級，引發對該貿易協議命運的疑慮。

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據路透社今天報道說，美國商會敦促中國加快採購美國商品。據美國商會稱，疫病大流行顯然拖慢了兩國政府履行協議的進展，但有理由保持希望。該商會還對兩國就落實採購、知識產權保護和貿易協議涵蓋的其他事項定期溝通表示歡迎。

美國商會在聲明中稱，。“協議的落實非常關鍵。新冠肺炎疫情無疑拖慢了兩國政府的進度，大幅加快採購速度將十分關鍵。”此前美中商界領袖於周三舉行了線上會議。

美國商會與中國國際經濟交流中心每年會舉辦兩次會議。而此次會議的重點是2月生效的第一階段貿易協議，以及供應鏈面臨的挑戰。

最近數月兩國緊張關係升級，引發對該貿易協議命運的疑慮。根據該協議，中國將在兩年內增加採購2,000億美元美國商品和服務。

美國總統特朗普周三簽署了一項法案，要求制裁對鎮壓中國新疆維吾爾族穆斯林負責的官員。中國外交部周四就此發表聲明稱，對此表示強烈憤慨和堅決反對，並再次奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政，“否則，中方必將堅決反制”。

該報道引述美國商會表示，有14億消費者的中國是美國公司增長最快的市場，但美國公司在與中國做生意時也面臨著諸多挑戰。儘管面臨挑戰且最近兩國關係緊張，但美國商會表示，兩國之間的正常關係“符合美國人的根本利益，也有利於世界的和平與穩定。”