中國公布北京疫情基因序列 病毒來自歐洲 專家指可能最早經武漢傳入歐洲又重返中國

中國宣布北京周五新出現25例新冠病毒，同時公布了北京疫情病毒基因組序列，認為病毒來自歐洲。但香港大學公共衛生學院教授高本恩認為，這一病毒有可能最早出自武漢，從武漢傳到歐洲，現在又重返中國。

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中國疾控中心周四晚間公布北京市疫情及病毒基因組序列，以提供國際社會共享。疾控中心專家表示，初步研究結果顯示，病毒來自歐洲，而且比歐洲現在流行的病毒還要老，但如何傳入中國還有待確認。

差不多兩個月，北京人已過上正常生活，零確診。但上周突然在北京最大的蔬菜鮮肉市場新天地市場出現新冠病例後，導致眾多的小區被封鎖，並且對難以計數的人群進行檢測。

新天地市場被懷疑是新一波疫情的來源地。根據中國媒體報道，在市場肉店使用的三文魚砧板上，發現了新冠病毒。三文魚均進口於歐洲，第一時間，有關三文魚傳染新冠病毒的傳聞四起，隨後一些科學家出面解釋，三文魚本身如同所有魚類一樣，並不會傳染新冠病毒。

周四周五交接之際，中國疾控中心公布了新冠病毒基因組序列，疾控中心負責人張勇表示，根據對基因組流行病學的初步結果看，新冠病毒來自歐洲。但是他跟歐洲當下流行的病毒又有一定差別，它比現在歐洲流行的病毒要老，至於病毒是怎麼來到，張勇表示，有幾種可能性，比如病毒潛伏在進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的整個存儲、運輸的期間，病毒由於被冷凍沒有發生發生進化，所以它不會發生變異。他還說，也有可能病毒是在新發地市場等陰暗潮濕的環境里潛伏下來，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露傳染人，導致進化速度變慢，最終看到的就是這些病毒株更接近於歐洲老病毒。

法新社引述香港大學公共衛生學院教授高本恩表示：有可能今天出現在北京的新冠病毒，最早是從武漢傳到了歐洲，結果現在又從歐洲回到了中國。

截至周五，北京累計確診183例，