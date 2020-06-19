中國報復加拿大起訴兩名加國人 特魯多非常失望

孟晚舟引渡案日前在加拿大再開庭，加拿大法官要求精簡聽證會日程，使得全案明年夏季前終結，中方不失時機，於星期五以涉嫌為境外刺探國家機密為名，起訴已拘捕數月的加拿大公民康明凱和邁克爾·斯帕弗。日前指責中國不懂得加拿大司法獨立為何物的總理特魯多周五表示，對中方起訴加拿大公民“非常失望”，再次要求中方立即釋放加拿大公民並允許其回國。

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特魯多揭露中國穿越的這一步令加拿大十分失望，加方表示嚴重關切，特魯多對媒體表示，中方此舉完全是任意拘押行為。他承諾向中國政府施壓，使其終結對兩位加拿大公民的任意拘押。

西方普遍認為，中方針對兩位加拿大公民的拘押、起訴是一種報復行為，與中方所說的“法律”毫無干係，法新社報道說，中國自稱是“法治國家，儘管法律受着中共的指導。”2018年12月，孟晚舟被捕後幾天，兩位加拿大公民在中國遭到拘捕。

法新社報道說，北京從來沒有明確地說明拘捕兩位加拿大公民與孟晚舟被捕之間的聯繫，但是，中國當局數次暗示，這位華為金融首腦的獲釋是改善中加關係的唯一條件。

加拿大根據美加司法合作條約拘押了正在過境的孟晚舟之後，美方正式向加拿大提出引渡孟晚舟，美方指控孟晚舟的罪名是金融欺詐，不顧美國對伊朗禁令，進行欺騙性交易等。在付出巨款後，孟晚舟得以被軟禁在溫哥華豪華的私宅中，並且每日可以在周邊活動，唯一的條件戴着追蹤信息的電子腳鐐。比起孟晚舟舒適的軟禁生活，加拿大兩位公民過得日子據指“暗無天日”，牢房裡的燈24小時亮着，要去探訪他們也很不容易。

從孟晚舟2018年12月1日被加拿大拘押以來，中方一直向加拿大施壓，並且逮捕了兩名加拿大公民以示報復，但無濟於事，法庭繼續就孟晚舟引渡美國一案聽訊。面對中國壓力，加拿大總理特魯多上個月表示，北京把孟晚舟案與兩位加拿大公民聯繫在一起，向加拿大政府施壓使用政治手段以使孟晚舟獲釋，真正是不懂得加拿大司法獨立是怎麼回事。

有分析指出，特魯多所言也是實情，中國政府可以以黨的政法委員會的名義要求法院根據政治形勢拘捕，判處或者釋放某人，在中國是可以的，但在擁有獨立司法制度的國家和地區是不可想象的。

截至目前，中國的每一步施壓都未奏效，5月27日，加拿大法庭駁斥了孟方辯護律師提出的孟晚舟不符合“雙重犯罪”條件，針對孟晚舟引渡一案的審理繼續進行，這使得北京當局非常憤怒。