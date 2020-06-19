中國正式起訴加拿大人康明凱與斯帕弗間諜罪

資料圖片：2019年3月6日，加拿大溫哥華某法院舉行孟晚舟引渡案聽證時，一些加拿大人在庭外舉牌，要求釋放在華被捕的加拿大人，前外交官康明凱及商人邁克爾·斯帕弗。

中國外交部發言人近日再次指稱華為財務高管孟晚舟在加拿大被捕是“徹頭徹尾”的嚴重政治事件幾天後，中國司法部門正式對兩名在押加拿大人，前加拿大外交官康明凱和商人斯帕弗間諜罪。中國檢察院19日發表的兩份公報指控他們“涉嫌為境外刺探國家秘密”。

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根據北京市人民檢察院官方網站19日發表的兩份公報，加拿大前外交官康明凱被北京市檢察院起訴“涉嫌為境外刺探國家秘密、情報”罪。加拿大商人邁克爾·斯帕弗被遼寧丹東是檢察院起訴“涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密”罪。

這兩項起訴公報發表幾天前，中國外交部發言人趙立堅6月15日在北京再次表示，中國華為集團財務高管孟晚舟2018年底在加拿大溫哥華國際機場轉機時被捕是“徹頭徹尾的嚴重政治事件”，他指責加拿大在“扮演了美國幫兇的角色”。

2018年12月1日，華為集團財務高管孟晚舟過境加拿大時，加拿大警方應美國司法部要求，在溫哥華國際機場，將其逮捕，啟動是否決定將其向美國引渡的司法程序。

孟晚舟被捕幾天後，加拿大前外交官康明凱和熟悉朝鮮事務的商人邁克爾·斯帕弗先後在中國被捕。西方國家普遍認為北京逮捕兩名加拿大人的舉動是對加拿大逮捕孟晚舟事件做出的報復措施。

孟晚舟事件引發中加兩國一場嚴重的外交危機。據法新社報道，中方曾多次暗示加方雙方孟晚舟是雙邊關係改善的必要條件。

加拿大司法部門目前仍在審理是否向美國引渡孟晚舟。孟晚舟被捕10天後即獲得取保候審。今年5月，孟晚舟一度認為可能立即獲釋回國的希望落空，只得繼續等候引渡裁決。

兩名加拿大人18個月來則一直處於被關押狀態。加拿大政府此前曾指控中國當局對兩人實行“任意關押”。

美國司法當局指控孟晚舟在華為集團下屬集團在伊朗的業務中對銀行隱瞞資訊，違反美國對伊朗的經濟制裁。