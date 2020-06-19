去年12月中旬意大利已出現新冠病毒蹤跡

意大利高等衛生研究院(ISS)在剛剛公布的報告中指出，新冠病毒去年12月就已出現在意大利北方的米蘭和都靈使用過的水中，這一時間比意大利確診第一例新冠病毒提前了兩個月。這也就是說，中國官方12月底正式確認武漢出現新冠病毒之前，意大利已經有新冠病毒的存在。

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報告說，經過對2019年10月至2020年2月使用過的水中取出的40個樣本的研究，又經過兩個不同的實驗室採取兩種不同的方法證實，新冠病毒在2019年12月18日，已在米蘭和都靈取出的樣本中存在。

上述研究院發出的文告表示，這一研究可以幫助理解意大利疫情早期流行的情況，並提出了與法國一所醫院查明的去年12月發現的新冠病毒同樣的信息。

這一結論與中國科學家有關新冠病毒12月份出現在華南海鮮市場的結論相符，儘管北京後來暗示，新冠病毒有可能最先從外國進入中國。不過，還有另外一些研究指出，新冠病毒在中國出現的時間早於2019年12月。

路透社報道指出，還有一些國家發現新冠病毒的出現早於中國官方12月31日正式承認疫情存在之前，在法國，一項5月5日公布的研究指出，一名男性病人於12月27日感染了新冠癥狀，這一時間比法國當局確診第一例的時間早了將近一個月。

西班牙一項研究也顯示，在巴塞羅那使用過的水中發現了新冠病毒，時間是一月中，比西班牙當局確診第一例病毒早了40天。

意大利高級衛生研究院負責人魯西迪尼表示，查清這些病毒的蹤跡，並不意味着主要的傳染路徑就開始於這些蹤跡發現的時間，但這些信息對於監視和控制疫情在本土的發生髮展可能十分珍貴。