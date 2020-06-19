國安法“干預”變“勾結”擴大打擊面似針對黃之鋒黎智英等人

全國人大常委18日開始一連三日開會，審議臨時加入的港區國安法草案，根據新華社的報道，4類犯罪行為中包括“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”，與全國人大上月通過決定草案的字眼“外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動”不同，字眼從之前的“干預”變為“勾結”。 有大陸刑法律師指目的是把針對目標由外國人變成港人；民主派批評內地法律和普通法對“勾結”字眼沒有具體釋義，議員不時與外國官員交流，港版國安法打擊面被無限擴大。

廣告 繼續瀏覽後續

未來將是國安法執法一分子的律政司鄭若驊被問到字眼出現變動有何意義時，她說不清楚情況，還要等中央怎麼的一個寫法，才能回應問題；身兼大律師的香港行政會議成員湯家驊被問道這是否意味矛頭指向到外國遊說政要制裁香港的人，湯回應：“唔敢講（不好說）。”壹傳媒創辦人黎智英認為這是對他們曾與外國元首見過面的人度身訂做；同樣曾到外國多國遊說的“香港眾志”秘書長黃之鋒也認為，他在外國的演說都將成為未來的罪證。

不願姓名見報的中國刑法律師向蘋果日報表示，修改是把“主動犯罪”對象，從外國勢力換成港人。據其印象，大陸刑法並無用上“勾結”字眼，若是跟外國勢力有關的罪名，如向境外非法提供國家秘密罪、間諜罪及泄露國家機密罪等重罪，也沒用上“勾結”，“譬如間諜罪，非法接受外國指派或參與他們，所以勾結什麼，好像沒有太多這個層面”。全國港澳研究會成員宋小莊也認同有關理解，指如果呼籲外國議員插手香港事務，可能已違國安法，“如果好像黃之鋒要求美國懲罰香港這樣那樣、，就犯了這個罪”。

鄭若驊18日傍晚現身立法會時，被問到“勾結”一詞具體含意時，她只說她也才剛剛知道，所以要看具體內容才能評論，“讓我看如何的一個寫法，我才回答你們的問題”。

法律界立法會議員郭榮鏗指香港作為國際城市，經常跟外國官員、議員和學者交流，立會亦有專責國會交流的事務委員會，擔心相關人士會否構成“勾結”外國勢力被控。他稱港府亦有設經貿辦，質疑是否只有官員才可會見外國領事及官員，民主派就不可發表意見，形容是荒謬，剝削港人言論和思想自由。民主派會議召集人陳淑莊批評，內地法律和普通法對“勾結”字眼沒有具體釋義，無法清楚“勾結”包含哪些罪行和行為，卻在港版國安法應用，甚至訂立相關刑責規定，擔心打擊面會被無限擴大。

昨晚才透過視像參與哥本哈根民主高峯會的香港眾志秘書長黃之鋒在演說中表示，國安法以模糊的“勾結”針對民運人士和代議士，目的是切斷國際社會支持，又以他本人為例，相信演說很快被當成犯罪證據，又警告參照內地紀錄，在港國際組織、公民記者、宗教團體及作家等都有機會入獄。

黎智英也認為今次是度身訂做，“用了國安法，香港就完全沒有法律，已經凌駕基本法，凌駕沿用的普通法”。但他不會因此特別擔心，“沒得擔心，它（國安法）幾時來到、會做些什麼，沒有依據，不可能擔心這麼多”。