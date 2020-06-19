日本19日全面解除國內旅行限制和對所有行業的停業要求

日本從6月19日開始，全面開放國內旅行和跨都道府縣移動，並解除了對所有行業的停業要求。在19日以前，日本政府要求對首都圈一都三縣和北海道之間的移動要謹慎；觀光盡量在都道府縣內進行；音樂會和展覽會在室內時控制在100人以內或會場容量的50%以下，不要進行專業比賽，健身房和卡拉OK在嚴格遵守防止新冠感染的營業指針下營業，伴隨接待行為的飲食業等不要開放或經知事批准。

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而在19日以後，全面開放了國內旅行和跨縣移動，可以在室內舉行1000人以內或會場容量的50%以下的音樂會展覽會等，專業比賽可以在無觀眾的狀態下舉行，職業棒球也於19日開幕。健身房和卡拉OK及伴隨接待的飲食業等在嚴格遵守防止新冠感染的營業指針下可以營業。

日本政府18日召開新型冠狀病毒對策總部會議，安倍晉三在會上指出，全國的緊急事態宣言解除以後，“僅有部分地區出現新的感染，當前處於可以切實對應的狀態”。

目前，日本除東京都疫情還在進展之外，其他地區儘管解除了緊急事態宣言，人員流動大幅度增加，但是疫情基本趨於平穩，在6月11日至17日一周里，超過政府解除緊急事態宣言的標準之一，也就是一周內平均10萬人口中新增感染者為0.5人以上的，只有東京都、北海道、岐阜縣，有33縣一周清零，原來十分緊迫的感染病床數也大大緩和。

到日本時間6月18日為止，日本冠狀病毒呈陽性者（PCR檢查結果）為17，668人，需要住院治療者為800人，重症者62人，痊癒出院者為15，930人。

據日本厚生勞動省的截止到6月3日的統計，全國能夠確保新冠患者入院的床位為19,206張，達到高峰時能夠擴充的預想床位為31,416張。