槍傷示威者警員接傳票需上庭應訊乃抗爭以來首宗

香港從去年至今超過大半年的反修例抗爭運動,雖然警方使用過度武力的鎮壓行動備受香港及全球各國的抨擊,至今未有任何警察為此而受到起訴。但情況可能有所改變,因為民主黨立法會議員許智峰表示,法院已經通知他,將向一名去年11月開槍打傷示威者的警察發出傳票,該名警察需要在今年8月31日到法院應訊。這將是首次有警員因為鎮壓示威者的行動而需要面對法庭的聆訊。

許智峰早前通過眾籌,向開槍警長提出私人檢控,許的團隊於17日獲裁判法院通知,案件將於2020年8月31日下午2時30分在西九龍裁判法院第3法庭開審。

目前唯一可以“袒護”警方阻止該名警員出庭的,大概就是特區政府透過律政司的介入,而律政司鄭若驊早前在其網誌上亦明確地表明,她有權介入私人檢控案件。

案中的警員屬於警方交通部隊,去年11月11日反修例抗爭者發起三罷(罷工、罷市、罷課)以及“和你周圍塞”行動,其中西灣河有交通警察清理現場時,該警員以實彈射中現年21歲香港專業教育學院(IVE)柴灣院校學生周柏均。周中槍倒卧地上時,猶有警員衝上去用膝蓋壓住周同學的頸脖。

許智峰眾籌的團隊接獲東區裁判法院通知,就警員於西灣河槍傷男子案正式發出傳票,指其違反香港法例第238章《火器及彈藥條例》22(1)及(2)條及法例212章《侵害人身罪條例》17(B)條,即意圖造成身體嚴重傷害而射擊(Shooting with intent)及罔顧他人安全的情況下發射彈藥(discharging ammunition with reckless disregard for the safety of others),兩罪最高分別可判監禁7年或終身監禁。

許智峯指,案件開審時間剛好是8.31事件一周年,坦言今次獲批傳票申請意義重大,因在政府及警隊高層縱容警員濫暴下,這是首次民間以私人檢控爭取公義抗警暴,讓警員知道在非法使用武力後要負個人責任,被控可處終身監禁的罪行,他現已有“兩手準備”,若律政司介入撤銷訴訟,他會進行司法覆核,與律政司在法庭打到底。

許智峯又指,法庭發出傳票意味着那位開槍的警長很快會正式收到傳票,知道自己要上庭受審,反映案件順利進行,他將按照法庭指示,於未來兩個星期將手頭上的證據交律政司,但最終能否傳召有關警長出庭,則視乎律政司會否介入。

鄭若驊早前在其網誌上則強調提出私人檢控者,“是無權向警方索取供詞或其他調查材料。若申訴人打算行使提出私人檢控的權利,申訴人需要承擔搜集證據的責任”。

鄭又說,裁判官發出傳票後,律政司司長有權在任何階段介入私人檢控程序並接手進行檢控。律政司司長可以阻止私人檢控繼續進行(以撤回傳票、拒絕簽署控罪書或公訴書等方式)、或介入並繼續檢控、或讓私人檢控繼續進行。簡單來說,律政司司長有權撤回檢控,申請永久擱置程序或不提證供起訴被告人。