法航中斷五個月後第一架航班飛向中國

一架巴黎起飛的法航航班周五停落在上海浦東機場，這意味着法航正在逐漸恢復已經中斷五個月的航線。

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這架波音777航班上四分之三的乘客是中國人，其餘主要是法國和歐洲的乘客。法航通過中國社交網絡微博宣布：第一架復航的法航航班降落在上海機場。

波音777當地時間16時40分降落在上海浦東國際機場，這也是五個月來出現在中國的歐洲第一架常態性商業航班。法航總裁發出的微博稱，最近幾月對法航非常困難。我們更高興重飛中國，中國對法航而言是一個非常重要的市場。

巴黎至浦東航班暫時定為一周一次，每星期四從巴黎戴高樂機場起飛。若想乘坐法航飛往中國的旅客必須耐心等待，同時要準備好腰包，目前訂購全滿員，現在開始起訂的是九月份的一趟航班，每張票至少3026歐元。

由於擔心疫情輸入，中國從三月底大幅減少外國飛往中國的航班，但從6月8日起，中方允許外國航空公司啟動有限的航班。期限大約是每周一趟航班，而且航空公司必須在起飛前得到降落機場所在城市的批准。

中國三家主要航空公司，中國航空，南方航空以及東航每周各自可飛往法國一次。法國當局正在與中方商談，希望爭取得到對等的權利：每周有三次飛往上海浦東國際機場的法國航班。

受新冠疫情影響，法國航空公司計畫從現在起到2021年年底，取消數千個崗位。