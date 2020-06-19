澳大利亞遭受國家行為的大規模網絡攻擊

澳大利亞總理莫里森今天表示遭受國家行為的大規模網絡攻擊，政府和民間企業都受害，但是澳大利亞政府不會點名是哪個國家。澳洲媒體指出大規模網絡攻擊背後操作者可能是中國。

廣告 繼續瀏覽後續

澳洲總理莫里森今天在堪培拉的一個記者會上表示，澳洲目前遭遇國家級駭客發動大規模複雜的網路攻擊，政府和民間企業都是被鎖定成為受到攻擊目標。他提醒大眾對威脅有所察覺，保持警惕。

莫里森說，澳大利亞政府機構受到全面攻擊，包括各部以及教育，醫療和基建等重點企業。

澳大利亞政府一直受到國家級網絡攻擊，但是在最近幾個月的攻擊頻率，規模和複雜程度都明顯上升。

澳洲總理說，擁有能力發動這種攻擊的國家級行動者不多，但澳洲政府不會點明幕後黑手是哪個國家。

澳洲媒體指出大規模網絡攻擊背後操作者可能是中國，特別是新冠疫情導致中國與澳大利亞關係緊張。