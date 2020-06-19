陸委會宣布設「台港服務交流辦公室」援助港人強調須合法入境

台灣陸委會公布「香港人道援助關懷行動項目」，將在「台港經濟文化合作策進會」」之下，成立對外窗口「台港服務交流辦公室」，提供三種項目服務。至於綠營關注，對於反送中運動抗爭者將如何給予庇護，陸委會主委陳明通強調，法律清楚規定，必須是合法入境，台灣是給予「援助」，而不是「救援」，目前法律授權只能做到這個程度。

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陳明通說，至於因政治因素，以至安全及自由受到緊急危害的香港或澳門居民，依港澳條例規定，台灣政府可以提供必要的援助，但這種情況，未來必須報行政院以專案處理。

「台港服務交流辦公室」將於7月1日起營運，設有「諮詢服務」、「項目管理」與「行政庶務」三組。這個項目除了協助來台的抗爭者庇護外，還有提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業和國際法人團體來台的專業諮詢與協助。

至於台灣官方打算挹注多少預算，以及預計接納多少香港人，陳明通說「不用擔心，會找錢出來」，而人數方面，因為是動態的，也很難說到底有多少。

跟以往不同的是，以前是民間團體在援助香港人，現在是政府站出來，由政府挹注經費，聘僱人員處理。除了援助來台的庇護者外，辦公室還有其他兩種項目，這是考慮到大環境的變遷，宏觀地思考，香港在變遷後台灣還能做甚麼，因此設置三個項目小組。

台灣人權促進會秘書長施逸翔肯定陸委會提出具體作法，不過該會認為，政府應依法行政，必須要讓「港人救援項目」明確法制化，期待政府要完備相關的法製作業。

由在台香港青年組成的團體「邊城青年」則認為，公布的援助香港項目，比之前給予來台抗爭者的協助更為具體。

蔡英文總統昨晚也表示，從今年7月1日開始，台港服務交流辦公室就會正式成立，對於港人移居來台的各項諮詢，提供一條龍式服務。對於有個案安全疑慮，以及安全和自由受緊急危害的香港人，更會以項目來儘速協助。

未來將負責執行香港人道救援行動項目的「台港經濟文化合作策進會」，成立於馬政府時代，原是被虛級化的「冷衙門」，如今卻因港版國安法躍上檯面，成為蔡政府援助港人的窗口。