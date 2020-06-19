陸委會陳明通宣布援助港人專案辦公室7.1開始營運

台灣陸委會主委陳明通18日下午在“香港人道援助關懷行動專案”的記者會上，正式就“香港人道援助關懷行動專案”作出說明。陳稱，專案辦公室將在7月1日開始營運，並設有專線，提供相關的專業諮詢，辦公室設主任與副主任各一人。

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總統蔡英文隨即在晚上於面書貼文寫道“協助港人即刻啟動”，提到陸委會已正式公布香港人道援助關懷行動專案，未來對香港人的居留、安置、照顧，都會透過陸委會跨部會協調，整合民間力量公私協力來執行。蔡英文稱，台港服務交流辦公室對港人移居赴台的各項諮詢，提供一條龍式服務。對於有個案安全疑慮，以及和自由受緊急危害的港人，更會以專案來儘速協助。

蔡英文又提到，從去年反送中運動以來，到最近港版國安法的強行推動，香港人對自由民主的堅持，台灣人感同身受；“除了嚴厲譴責中國繼續侵害香港的民主及人權，我們也會繼續透過制度性的力量，給予香港人最實際的支持與協助。”

據了解，新的辦公室將設於台北市信義路三段，與民主基金會同一棟大廈內，包括主任、副主任在內將聘請10名新職員，相關機關人員4人。

陳明通表示，專案辦公室下設“諮詢服務”、“專案管理”及“行政庶務”等3組，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務；同時也會在兼顧國家安全的前提下，依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

陳明通表示，專案是透過跨部會的協調，整合相關資源，並由政府挹注必要經費，期為進入台灣、需要協助的港人、香港跨國企業及國際法人團體，提供親切、便捷的服務及基本照顧，並吸引香港資金及專業人才，壯大台灣經濟發展。

陸委會強調，本專案的實施，充分展現政府對港人守護民主自由人權的支持，以及關懷港人的決心與善意，因此辦公室其中一支服務專線號碼2700-3199，即代表我們對香港的善意久久，也象徵各方所堅守的普世價值將綿長亘久，諮詢專線：2700-3199、2397-1088。

陳明通指出，要尋求援助的港人，前提是要他們要合法進入台灣，當局方能根據法律提供援助。當被問及港人救助的流程時，陳明通未有正面回應，僅說港人要到達台灣後，需要協助時，當局才會以專案方式，提供必要協助。

對於提供協助港人的總量，陳明通亦沒有正面回應，他表示，媒體報道被捕的港人有一定數量，但他認為不一定全部都會前往台灣，所以很難的說總量。

陳明通又稱，隨着香港形勢的變遷，台灣方面正在思考吸引更多香港的專業人才及投資。對於“專才”的定義目前仍在進跨部會的檢討，而投資移民的600萬元新台幣（約157萬港元）的門檻，目前仍在跨部會檢當中，希望可以把握這次機會，讓港人幫助台灣經濟建設。

對於根據《港澳條例》18條、受到政治迫害的民眾，陳明通稱目前已經有概有的方法辦理，去驗證是否真正的需要協助，防止有人滲透，但陳明通未有透露當中的內容。

當被問及台灣當局如何協助到台灣港人取得身份的問題，陸委會發言人亦表示，香港人在台灣取得居留、定居的各種條件，與外國人相比已經“相對友善”，發言人強調新成立的辦公室將會提供便捷的專案服務，可以為港人提供資訊、協助，希望港人多多利用。

至於有港人需要援助，但未能入境台灣，發言人稱港人可以先向辦公室留下資料及聯絡方式，在他們入境之後，辦公室人員會主動聯絡。至於申請人的保護、保密問題，發言人稱會有一定流程，完善保護申請人。

對於台灣提出的方案，根據蘋果日報報道，公民團體香港邊城青年表示，陸委會公布的內容，較之前公布的更為具體，他們表示感恩和高興。他們表示，香港的社會運動者安全每況愈下，相信台灣有關機構之後必定會遇到更多更新的問題，而之前一直協助的民間團體，都期待與台港服務交流辦公室繼續得到有效溝通及即時回應。

報道指出，香港邊城青年、經濟民主連合、台灣人權促進會、民間司法改革基金會、香港抗爭者支援工作台灣律師團等發表聯合聲明，指陸委會的“香港人道援助關懷行動專案”，實踐台灣政府對於協助港人的承諾，是十分值得肯定的發展。然而，民間團體基於過去個案協助與執行庇護實務工作經驗，仍會因應香港情勢變化，針對機制尚未完善部份疑慮，繼續提出建議。

聲明指，參考先前提出的《港澳條例》第18條施行細則民間版草案，仍可見現行機制可能造成的幾項隱憂，對於申請的要件、流程、簽證效力、申請遭駁回時之救濟，均有待進一步的明確化。團體擔任一旦“港版國安法”於7月初實施，屆時勢必有大批抗爭者面臨極高刑期的政治追訴。民間團體期盼在7月1日專案辦公室正式開始營運時，台灣從政府到民間社會能共同為香港抗爭者做更充足的準備。

報道又引述一直協助在台求庇港人的台北濟南教會主任牧師黃春生稱，“港版國安法”料將在本月初通過，台港辦公室卻要遲到下月1日才正式啟用，認為時間上來得較慢，未必可以及時向有需要的港人施以援手，認為台港辦公室應立即啟用。