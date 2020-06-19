面對提問 趙立堅：什麼是“人質外交”最好去問加拿大政府

中國外交部發言人趙立堅在6月19日的例行記者會上，就中方宣布以間諜罪名起訴兩名在華被押加拿大人康明凱和邁克爾的事件進行了回應。會議最後有記者題為，中國政府對“人質外交”有何立場？趙立堅則回應指，“你這是一個充滿惡意的問題。我剛剛已經把中國政府的立場說得很清楚了，請你不要問不相乾的問題。你最好去問問加拿大政府，什麼是‘人質外交’。”

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會上，加拿大《環球郵報》的記者提問稱，“我們注意到康明凱和邁克爾已被提起公訴。他們已被拘押了557天，但我們只看到了指控，並未看到具體證據。他們被指控為境外刺探、非法提供國家秘密，請問他們具體做了什麼，刺探並向境外實體提供了哪些國家秘密？”趙立堅回答說，“關於康明凱案，經依法審查，2020年6月19日，北京市人民檢察院第二分院以為境外刺探國家秘密、情報罪，將加拿大籍被告人康明凱起訴至北京市第二中級人民法院。”他提出，“起訴書指控被告人康明凱為境外組織刺探我國家秘密、情報，情節特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十一條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以為境外刺探國家秘密、情報罪追究其刑事責任。”

他續稱，“關於邁克爾案，經依法審查，6月19日，遼寧省丹東市人民檢察院以為境外刺探、非法提供國家秘密罪，將加拿大籍被告人邁克爾·斯帕弗起訴至丹東市中級人民法院。”他指出，“起訴書指控被告人邁克爾·斯帕弗在華期間為境外刺探、非法提供我國家秘密，情節特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百一十一條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以為境外刺探、非法提供國家秘密罪追究其刑事責任。”

隨後，路透社的記者提問，“關於加拿大公民的追問，上個月，我們從中國駐加拿大大使處得知，新冠肺炎疫情期間無法進行領事探視。現在這兩人已被正式起訴，現在他們能否享有接受領事探視的權利？”趙立堅回答說，“中方有關部門一貫按照《維也納領事關係公約》、有關中外雙邊領事條約或協定、中國有關法律法規為外國駐華領事官員履行領事職務提供便利。疫情期間，為保證在押人員安全，中國有關部門暫緩安排對有關在押人員的領事探視，待疫情緩和後再恢復。具體情況可向主管部門了解。”《環球郵報》的記者則追問指，“關於邁克爾、康明凱案，你剛才使用了‘情節特別嚴重’的措辭。根據《中華人民共和國刑法》關於國家秘密等章節，此類罪名可判處無期徒刑。另一章節稱情節嚴重者可判處死刑。那麼，這兩名加拿大公民是否有可能被判死刑？”

對此，趙立堅表示，“我不回答假設性問題。目前是提起公訴，後面才進入審判階段。”記者回應指，“我剛才的問題不是假設性問題。你用了很具體的措辭，說‘情節特別嚴重’。《中華人民共和國刑法》中有兩處提到該措辭，一處最高可判無期徒刑，另一處最高可判死刑。我問的是你指的是哪種情況？”趙立堅續稱，“我剛才已經說得很清楚了，目前的階段是對這兩名加拿大公民提起公訴，然後才進入審判階段。請你耐心等待。”針對孟晚舟案問題，路透社記者提問指，“還是關於加拿大公民被提起公訴，中方提起公訴的時間正值孟晚舟相關審理結束不久之後。很多人認為二者之間存在聯繫。中方對此有何評論？”

趙立堅強調，“關於加拿大公民康明凱案和邁克爾案，中方已多次表明立場，剛才我也通報了最新進展。中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案，同時依法保障有關加公民合法權利。”他說，“關於孟晚舟事件，中方的立場是一貫的、明確的。美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。這是一起嚴重的政治事件。中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移。”接着，來自《環球郵報》的記者問到，“最後問一句，中方在‘人質外交’上的立場是什麼？”趙立堅稱，“你這是一個充滿惡意的問題。我剛才已經把中方立場說得很清楚了。你最好去問問加拿大政府什麼是‘人質外交’。”