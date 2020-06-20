中歐視頻峰會前夕 歐洲議會通過決議譴責中國推出港版國安法

中歐周一舉行視頻峰會前夕，歐洲議會以壓倒性多數通過決議，強烈譴責中國通過港版國安法，要求歐盟對破壞香港人權及司法獨立的中國高官進行制裁。

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歐盟與中國領導人星期一將舉行視頻峰會，試圖緩解雙方存在的分歧，為中歐領導人特別峰會做準備。

但是，歐洲議會對此作出激烈反應，在星期五一項以壓倒性多數通過的決議中，歐洲議會強烈譴責中國單方面強加於香港國家安全法，破壞了中國政府承諾的香港應享有的高度自治、司法獨立以及香港人享有的基本自由。

決議指出，歐盟以及成員國必須做好準備，如果中國在香港強行實施港版國安法，歐盟應把中國政府送上國際法庭審判。

歐洲議員通過的決議案還指出，歐盟應採取措施，懲罰那些應對破壞香港人權、以及鎮壓香港民主運動負責的中國高官。決議建議，歐盟應與澳大利亞、加拿大、美國、日本及韓國等民主國家協調行動，制裁中國。

歐洲議會決議案還要求成立救援機制，在香港人權進一步損害以及自由進一步受到限制的情況下，對港人伸出援手。

決議案指出，歐洲議會強烈譴責中國日益增長的對香港內部事務的干預。香港“一國兩制”正在遭到嚴重威脅，中國強行通過港版國安法是對國際法，尤其是對中英聯合聲明的嚴重違反，從而對歐中互信以及未來關係構成嚴重威脅。