北京，6月20日，穿着防護服的醫務人員對居民進行核酸檢測。

根據北京衛健委通報，北京最近24小時新增22例確診，從6月11日至6月19日24時，北京累計確診達到205例。

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據報道，北京自11日從新發地批發市場爆發聚集性疫情以來，疫情目前還在持續，進出北京的航班和列車大面積取消，首都機場和大興機場航班總體取消了近百分之四十五，部分航空公司對北京相關航班免收退票手續費，中國國家鐵路集團周三也表示，16日前已購買的進出北京地區各次火車有效車票退票時不收取退票手續費。

據中國媒體報道，6月19日新增加的22例中，年齡平均37歲，最小的一歲，最大的56歲。一歲的患者為6月18日密切接觸發病。北京疾控中心介紹，確診病例全都與新發地市場有關聯。

北京市委宣傳部20日通報稱，首都疫情形勢依然嚴峻複雜，防控仍處於緊要關頭。北京為預防風險，已出台多種措施，當局建議，非必要北京人不要出京，確需離開北京的要持7日內核酸檢測陰性證明。

北京市目前已恢復社區封閉式管理，經過測溫等四項安檢措施的人才能進入，高風險區街道小區實行全封閉，人員只進不出。

北京自6月13日以來，啟動全面核酸檢測，截至20日早晨，已累計採樣229.7萬人。

另據報道，在連續110天零確診後，北京臨近的天津17日出現一例確診，天津正在大舉排查相關人員，目前尚未發現該例與北京市疫情的關聯性。

據報道這名22歲的男性患者住在天津北辰區淮河道淮祥園，發病前14天無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史，在一家西餐館幫廚。當局目前已對患者家屬、同事、同樓棟居民，以及同時段用餐、就診、同乘人員，酒店客人等可以暴露人群1137人進行了排查，這些人軍務直接或間接與北京新發地的接觸史。