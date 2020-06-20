挺方方遭舉報 湖北大學教授梁艷萍被開除黨籍停止教學

因曾發文表示支持撰寫了《武漢日記》的作家方方被舉報，中國湖北大學文學院教授梁艷萍在周六遭到校方開除中國共產黨黨籍，並被停止教學工作的決定。對此，湖北大學官網給出的解釋是，梁燕萍多次發表“涉日”、“涉港”等錯誤言論，在社會造成極為不良的影響。

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湖北大學官網當天發布聲明指，6月20日，學校召開黨委常委（擴大）會議，開展專題學習，通報有關工作。會議通報了對文學院教師梁艷萍的處理情況。通報稱，梁艷萍在社群網路平台上多次發布、轉發“涉日”、“涉港”等錯誤言論，嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，違反教師職業道德規範，在社會上造成了極為不良的影響。湖北大學校方指，“經校紀委研究、校黨委審議，決定給予梁艷萍開除黨籍處分。經學校研究，決定給予梁艷萍記過處分，取消其研究生導師資格，停止教學工作”。

通告稱，會議認真學習了《中國共產黨紀律處分條例》、《新時代高校教師職業行為十項準則》、《教育部關於高校教師師德失範行為處理的指導意見》等重要精神。通告稱，“與會同志一致表示，贊成和擁護學校黨委的處分決定”。據悉，梁艷萍是第一位因發表支持方方言論，而遭到供職學校介入調查並受到處分的大學教授。方方在疫情期間擬寫的《武漢日記》引發國際關注後，遭到了中國大陸極左分子圍剿。

梁艷萍實名認證微博帳號為“漫遊者粒子”，她的微信名則是“粒子”。網路截圖指，她被檢舉曾在2019年11月8日發文悼念在香港反修例示威中墜樓身亡的香港科大學生周梓樂，祝他“一路好走”。同年10月5日，梁艷萍發了一張戴著黑帽黑口罩的自拍照，也被解讀為聲援反送中示威者。

還有好事者翻出她曾在2012年12月9日發文質疑南京大屠殺的30萬人遇難數字，點名某網友要求提供30萬人名單，“你把三十萬的名單拿出來啊？你說三十萬就一定要承認是三十萬，有這樣的道理嗎？”她因此被指控是“精日分子”。

公開資料顯示，今年4月24日，湖北大學官方微博一度發布“情況說明”稱，就梁艷萍發布不當言論一事，高度重視。經查證，該言論是她去年（2019年）在個人微博發布，“當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討”。

但湖北大學其後刪除上述的“情況說明”，並於26日宣布，關於網友反映梁艷萍在其個人社群平台發布“有關不當言論”一事，學校高度重視，已經成立調查組，正在進行深入調查，將視調查情況依紀依規進行嚴肅處理。據悉，梁艷萍被舉報後，已刪除所有社群平台的發文，並保持緘默。

對此，方方本人在稍後通過微博回應指，“今天，湖北大學給中國的大學丟臉了，也給湖北丟臉了。”她稱，“極左團隊和網絡流氓們，你們綁架了湖北官方，綁架了湖北大學，綁架了宣傳部門，綁架了出版部門……我要看看，同時也請大家看看：你們會不會綁架所有大學，你們會不會綁架所有部門，你們會不會綁架整個中國，你們會不會綁架以億而計的中國人。”